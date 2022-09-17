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Haberler Magazin Ayşe Özyılmazel ile Buray yeni bir aşka yelken açtı

Ayşe Özyılmazel ile Buray yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şarkıcı Buray bir süredir meslektaşı Ayşe Özyılmazel ile birlikte anılıyordu. İkiliden bu konu hakkında ses çıkmamıştı. Ama dün akşam Buray ve Ayşe Özyılmazel birlikte bir düğüne katıldı. Buray, sosyal medya hesabından Ayşe Özyılmazel'e sarıldığı bir fotoğrafını yayınlayarak, aşklarını ilan etti.

17.09.2022, 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022, 10:14

38 yaşındaki Buray'ın birkaç haftadır 42 yaşındaki meslektaşı Ayşe Özyılmazel'le yakınlaştığı ileri sürüldü.

Ayşe Özyılmazel ile Buray yeni bir aşka yelken açtı

Yeni bir aşka yelken açtıkları ancak şimdilik özel hayatlarını gizli tutmaya çalıştıkları öğrenilen ikiliden ilk paylaşım geldi.

Ayşe Özyılmazel ile Buray yeni bir aşka yelken açtı

Günlerdir haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermeyen Buray, dün akşam Özyılmazel ile bir düğüne katıldı.

Ayşe Özyılmazel ile Buray yeni bir aşka yelken açtı

Instagram hesabından Özyılmazel'in kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini ilan etti.

Ayşe Özyılmazel ile Buray yeni bir aşka yelken açtı

Özyılmazel de şarkıcının paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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