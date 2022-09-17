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Haberler Magazin Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den üzen haber!

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den üzen haber!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi Yıldırım ile ilgili gündeme gelen haber herkesi üzdü. Gamze Erçel ile Caner Yıldırım kızlarının karnındaki şişkinlikten dolayı hastaneye götürdükleri ve minik Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığı iddia edildi.

17.09.2022, 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022, 11:06

Hande Erçel'in canı kadar sevgilisi ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi ile ilgili gündeme gelen haber herkesi derinden etkiledi.

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den üzen haber!

Hande Erçel'in yeğeni Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığı iddia edildi.

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den üzen haber!

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Arto, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Arto, şu ifadelere yer verdi:

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den üzen haber!

''Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber.

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den üzen haber!

Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım.

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den üzen haber!

Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor.

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den üzen haber!

Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması.

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den üzen haber!

Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim.''

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