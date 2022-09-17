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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'den 'dilenci' yorumuna suç duyurusu!

Mehmet Ali Erbil'den 'dilenci' yorumuna suç duyurusu!

Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini öne süren ve magazin gündeminde oldukça konuşulan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde ünlü şovmene TikTok hesabı açıp hediye istediği için 'dilenci' yorumunda bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil, o yorum üzerine Ece Ronay'a suç duyurusunda bulundu.

17.09.2022, 15:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022, 15:28

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil setlere dönemediği için sosyal medyaya ağırlık verdi.

Mehmet Ali Erbil’den ’dilenci’ yorumuna suç duyurusu!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir şov programlarına ara veren Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayınlar açarak hediye istemeye başladı

Mehmet Ali Erbil’den ’dilenci’ yorumuna suç duyurusu!

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, "Hadi hediye yollayın" diyerek takipçileriyle sohbet etmeye başladı.

Mehmet Ali Erbil’den ’dilenci’ yorumuna suç duyurusu!

Erbil'in görüntülerinin yayılmasıyla sessiz kalamayan Ece Ronay ise "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye.

Mehmet Ali Erbil’den ’dilenci’ yorumuna suç duyurusu!

Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" yorumunu yaptı.

Mehmet Ali Erbil’den ’dilenci’ yorumuna suç duyurusu!

Ronay'ın kendisine 'dilenci' dediğini öne süren Erbil, saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Ali Erbil’den ’dilenci’ yorumuna suç duyurusu!

Suç duyurusu dilekçesine göre Mehmet Ali Erbil, Tiktok'ta canlı yayın yaptığı sırada espri amaçlı takipçilerinden hediye istedi.

Mehmet Ali Erbil’den ’dilenci’ yorumuna suç duyurusu!

Ronay da sosyal medya hesabında Erbil için 'Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye' şeklinde yorum yaptı.

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