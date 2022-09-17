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Haberler Magazin Mine Tugay'dan dikkat çeken 'çocuk' itirafı!

Mine Tugay'dan dikkat çeken 'çocuk' itirafı!

Şimdilerde ekranlardan uzakta kalan ünlü oyuncu Mine Tugay, açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 44 yaşındaki ünlü isim, son olarak sosyal medyadan takipçilerinin sorularına cevap verdi. Tugay'ın çocuk itirafı ise dikkat çekti.

17.09.2022, 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022, 16:29

2002 senesinde Gülbeyaz dizisi ile televizyon sektörüne giriş yapan Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla çokça gündeme geliyor.

Mine Tugay’dan dikkat çeken ’çocuk’ itirafı!

Medcezir isimli dizide gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla akıllara kazınan Mine Tugay, şimdilerde Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

Mine Tugay’dan dikkat çeken ’çocuk’ itirafı!

Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, yaptığı çocuk itirafıyla gözleri üzerine çekti.

Mine Tugay’dan dikkat çeken ’çocuk’ itirafı!

Mine Tugay, takipçilerinin sorduğu soruları sosyal medya üzerinden yanıtladı.

Mine Tugay’dan dikkat çeken ’çocuk’ itirafı!

44 yaşındaki oyuncu, takipçisinden gelen "Bence sen hiç çocuk sahibi olmayı istememişsindir" yorumuna yanıt vererek bir dönem çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

Mine Tugay’dan dikkat çeken ’çocuk’ itirafı!

"Bence ile başlayıp karşı taraf hakkında fikir sahibi olan cümleler genellikle yanlış oluyor." diyen Tugay, "Ben bunu bir soru olarak alıyorum.

Mine Tugay’dan dikkat çeken ’çocuk’ itirafı!

30'lu yaşlarımda çok istediğim bir dönem oldu. Hormonlarımdan dolayı. Ama evet, öyle çok çocuk isteyen biri değilim." yanıtını verdi.

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