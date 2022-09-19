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Haberler Magazin Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in değişimi dikkat çekti

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in değişimi dikkat çekti

Bir döneme 'Kara Melek' rolüyle damga vuran ve bu karakterle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sanem Çelik, son olarak Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan' canlandırmıştı. Bir süredir de ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu, önceki gün bir sanat fuarında görüntülendi. Sanem Çelik'in değişimi ise dikkat çekti.

19.09.2022, 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022, 09:45

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan karakterini hayat veren güzel oyuncu Sanem Çelik, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu.

Bir zamanların Kara Melek’i Sanem Çelik’in değişimi dikkat çekti

Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı.

Bir zamanların Kara Melek’i Sanem Çelik’in değişimi dikkat çekti

Posta'nın haberine göre; Ünlü oyuncu önceki gün sanat fuarına katıldı.

Bir zamanların Kara Melek’i Sanem Çelik’in değişimi dikkat çekti

Ünlü oyuncu kısacık ve bembeyaz olan saçlarıyla dikkat çekti.

Bir zamanların Kara Melek’i Sanem Çelik’in değişimi dikkat çekti

Sanat fuarında meslektaşı Nilüfer Açıkalın ile buluşan oyuncu hem galerileri gezdi hem de arkadaşıyla hasret giderdi.

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