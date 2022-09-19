Bir zamanların Kara Melek’i Sanem Çelik’in değişimi dikkat çekti

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan karakterini hayat veren güzel oyuncu Sanem Çelik, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan karakterini hayat veren güzel oyuncu Sanem Çelik, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu.
Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı.
Posta'nın haberine göre; Ünlü oyuncu önceki gün sanat fuarına katıldı.
Ünlü oyuncu kısacık ve bembeyaz olan saçlarıyla dikkat çekti.
Sanat fuarında meslektaşı Nilüfer Açıkalın ile buluşan oyuncu hem galerileri gezdi hem de arkadaşıyla hasret giderdi.