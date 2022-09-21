Demet Akalın’dan nostaljik paylaşım!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.
'MAYO GÜZELİYDİM BEN BE, PEH!'
Mankenlik yaparak başladığı şöhret yolculuğuna şarkıcı olarak devam eden Demet Akalın, 1990 yılında çekilen fotoğrafına; "Mayo güzeliydim ben be, peh!" notunu düştü.
Ardından aynı kareyi, günümüzde çekilen bir doğum günü videosuyla peş peşe; "1990-2022" diyerek paylaşan Akalın'a yorum yağdı.
'BEN FARK GÖREMEDİM'
Yakın arkadaşları ve takipçileri, "O zamanlar başladı sana olan sevgimiz", "Daha doğum gününe var, alemsin"
"Maşallah sana yüreğini sevdiğim", "Ne seneler, ne günler, ne hatıralar", "Ben fark göremedim" gibi yorumlar yaptı.
İşte o paylaşım...