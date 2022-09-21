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Haberler Magazin Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım!

Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım!

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipiçlerini geçmişe götürdü. 1990 yılında çekildiği fotoğrafına, "Mayo güzeliydim ben be, peh!" notunu düşen Demet Akalın'a çokça yorum ve beğeni yağdı.

21.09.2022, 15:03 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 15:04

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Demet Akalın’dan nostaljik paylaşım!

'MAYO GÜZELİYDİM BEN BE, PEH!'

Mankenlik yaparak başladığı şöhret yolculuğuna şarkıcı olarak devam eden Demet Akalın, 1990 yılında çekilen fotoğrafına; "Mayo güzeliydim ben be, peh!" notunu düştü.

Demet Akalın’dan nostaljik paylaşım!

Ardından aynı kareyi, günümüzde çekilen bir doğum günü videosuyla peş peşe; "1990-2022" diyerek paylaşan Akalın'a yorum yağdı.

Demet Akalın’dan nostaljik paylaşım!

'BEN FARK GÖREMEDİM'

Yakın arkadaşları ve takipçileri, "O zamanlar başladı sana olan sevgimiz", "Daha doğum gününe var, alemsin"

Demet Akalın’dan nostaljik paylaşım!

"Maşallah sana yüreğini sevdiğim", "Ne seneler, ne günler, ne hatıralar", "Ben fark göremedim" gibi yorumlar yaptı.

Demet Akalın’dan nostaljik paylaşım!

İşte o paylaşım...

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