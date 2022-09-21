O görüntüler çok konuşulmuştu! Şeyma Subaşı’dan yeni hamle

Müvekkilin anayasal olarak koruma altına alınan hakları ihlal edilmiştir. Cinayet gibi ağır suçlarda dahi mahkûmiyetine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın 'iddiaya göre' ifadesi kullanılmakta, şüphelilerin adları baş harfleriyle verilmesine rağmen müvekkil hakkında yapmaya çalıştıkları ise her yönüyle itibar suikastıdır" dedi.