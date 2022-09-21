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Haberler Magazin O görüntüler çok konuşulmuştu! Şeyma Subaşı'dan yeni hamle

O görüntüler çok konuşulmuştu! Şeyma Subaşı'dan yeni hamle

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte bir doğum günü partisinde görüntülenmişti. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen o görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine Şeyma Subaşı uyuşturucu testi yaptırdı. Sonucu negatif çıkan ünlü ismin avukatı savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

21.09.2022, 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 09:17

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldıkları bir doğum günü partisinde uyuşturucu kullandıklarına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

O görüntüler çok konuşulmuştu! Şeyma Subaşı’dan yeni hamle

Subaşı'nın 'uyuşturucu kullandı' şeklinde servis edilen görüntülerle ilgili avukatı Emek Emre basın açıklaması yaptı.

O görüntüler çok konuşulmuştu! Şeyma Subaşı’dan yeni hamle

Emre, müvekkili Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda uyuşturucu testi yaptırdığını belirtti.

O görüntüler çok konuşulmuştu! Şeyma Subaşı’dan yeni hamle

BU İTİBAR SUİKASTIDIR

Müvekkilinin tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını açıklamasında belirten avukat, "Görüntüler geçen temmuz ayında yurtdışında çekilmiştir.

O görüntüler çok konuşulmuştu! Şeyma Subaşı’dan yeni hamle

Müvekkilin anayasal olarak koruma altına alınan hakları ihlal edilmiştir. Cinayet gibi ağır suçlarda dahi mahkûmiyetine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın 'iddiaya göre' ifadesi kullanılmakta, şüphelilerin adları baş harfleriyle verilmesine rağmen müvekkil hakkında yapmaya çalıştıkları ise her yönüyle itibar suikastıdır" dedi.

O görüntüler çok konuşulmuştu! Şeyma Subaşı’dan yeni hamle

İFŞA EDENLERE DAVA AÇACAK

Emek Emre, "Bu görüntüleri yaymak ve ifşa etmek de suç teşkil etmektedir. Gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat edeceğiz.

O görüntüler çok konuşulmuştu! Şeyma Subaşı’dan yeni hamle

Müvekkilin uğradığı maddi ve manevi zararın tazminine yönelik de tazminat davaları açılacaktır" dedi.

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