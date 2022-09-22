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Haberler Magazin Koluna platin takılan Acun Ilıcalı'dan yeni haber!

Koluna platin takılan Acun Ilıcalı'dan yeni haber!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Sarıyer'de kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ile birlikte bir motosiklet kazasına karışmıştı. Kazada kolu kırılan ünlü televizyoncu, dün ameliyat masasına yatmıştı. Bugün ise Acun Ilıcalı ile kazada hafif bir şekilde yaralanan kızı taburcu edildi.

22.09.2022, 15:16 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022, 15:18

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosiklet kazası geçirdi.

Koluna platin takılan Acun Ilıcalı’dan yeni haber!

Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet, İstanbul Sarıyer'de bir otomobille çarpıştı.

Koluna platin takılan Acun Ilıcalı’dan yeni haber!

Kazada Ilıcalı'nın kolu kırıldı ve ameliyatla platin takıldı.

Koluna platin takılan Acun Ilıcalı’dan yeni haber!

Ilıcalı ve kızı hastaneden taburcu edildi.

Koluna platin takılan Acun Ilıcalı’dan yeni haber!

Öte yandan Ilıcalı'nın sürücü Recep K.'den şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Koluna platin takılan Acun Ilıcalı’dan yeni haber!

Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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