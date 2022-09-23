Evliliklerinde kriz mi var? Burcu Binici’den açıklama geldi

Oyuncu Burcu Binici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas ile 1 ay önce nikah masasına oturmuştu.
Oyuncu Burcu Binici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas ile 1 ay önce nikah masasına oturmuştu.
Sessiz sedasız dünyaevine giren Burcu Binici ve Tankurt Manas hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.
Ani bir kararla evlenen çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.
Sosyal medya hesaplarındaki aşk dolu fotoğraflarını silen ve birbirini takip etmeyi bırakan çift hakkında "evlilikleri bitiyor" iddiaları gündeme geldi.
Burcu Binici açıklama yaparak "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik."
"Eşya almak da strese soktu üstüne ev sahibi kandırdı bizi. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" dedi.