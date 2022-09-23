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Haberler Magazin Evliliklerinde kriz mi var? Burcu Binici'den açıklama geldi

Evliliklerinde kriz mi var? Burcu Binici'den açıklama geldi

Ünlü oyuncu Burcu Binici ile şarkıcı Tankut Manas birlikteliklerini 2 Eylül'de nikah masasına taşımışlardı. Geçtiğimiz günlerde ise çiçeği burnunda çift hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen söylentiler sonrasında Burcu Binici'den açıklama geldi.

23.09.2022, 10:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022, 10:22

Oyuncu Burcu Binici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas ile 1 ay önce nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinde kriz mi var? Burcu Binici’den açıklama geldi

Sessiz sedasız dünyaevine giren Burcu Binici ve Tankurt Manas hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.

Evliliklerinde kriz mi var? Burcu Binici’den açıklama geldi

Ani bir kararla evlenen çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

Evliliklerinde kriz mi var? Burcu Binici’den açıklama geldi

Sosyal medya hesaplarındaki aşk dolu fotoğraflarını silen ve birbirini takip etmeyi bırakan çift hakkında "evlilikleri bitiyor" iddiaları gündeme geldi.

Evliliklerinde kriz mi var? Burcu Binici’den açıklama geldi

Burcu Binici açıklama yaparak "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik."

Evliliklerinde kriz mi var? Burcu Binici’den açıklama geldi

"Eşya almak da strese soktu üstüne ev sahibi kandırdı bizi. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" dedi.

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