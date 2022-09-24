  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Yılmaz Morgül doğaya dikkat çekmek için 'ağaç adam' oldu

Yılmaz Morgül doğaya dikkat çekmek için 'ağaç adam' oldu

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Yılmaz Morgül, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül, sıra dışı kostümüyle ve elinde pankartıyla sahneye çıktı.

24.09.2022, 11:30 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 11:31

Yılmaz Morgül, uzun bir aranın ardından bir ödül töreninde görüntülendi.

Yılmaz Morgül doğaya dikkat çekmek için ’ağaç adam’ oldu

Ağaç adam kostümü giyen Yılmaz Morgül, "Doğanın bize ihtiyacı yok.

Yılmaz Morgül doğaya dikkat çekmek için ’ağaç adam’ oldu

Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız." dedi.

Yılmaz Morgül doğaya dikkat çekmek için ’ağaç adam’ oldu

Posta'nın haberine göre; Morgül, ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla ağaç adam olarak sahneye çıktı. Ünü sanatçı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Yılmaz Morgül doğaya dikkat çekmek için ’ağaç adam’ oldu

"Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı.

Yılmaz Morgül doğaya dikkat çekmek için ’ağaç adam’ oldu

Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik.

Yılmaz Morgül doğaya dikkat çekmek için ’ağaç adam’ oldu

Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA