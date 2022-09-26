Didem Soydan’dan mahkemelik olan Burak Deniz’e destek

"ÖZÜR DİLERİM"

Yaşananların ardından Burak Deniz, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınlayarak özür dilemişti. Oyuncu, şu ifadelere yer vermişti:

"Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve bir çok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur."