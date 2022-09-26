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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı dudak uçuklattı

Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz aylarda da TikTok'a giriş yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yüklediği videolarla gündeme gelmişti. Bunun üzerine sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e 'dilenci' yorumunda bulunmuş ve ikili tekrardan mahkemelik olmuştu. Şimdi ise Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınlardan elde ettiği günlük kazancı açıkladı.

26.09.2022, 14:38 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022, 14:54

Klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen şarkıcı Ece Ronay, bir magazin programına konuk oldu.

Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancı dudak uçuklattı

TikTok hesabını açarak izleyicilerden hediye isteyen Erbil için "Dilenci" diyen Ronay, sanatçının günlük kazancı hakkında bir iddiada bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancı dudak uçuklattı

Mehmet Ali Erbil'le bir yıl önce başlayan davaları hakkında konuşan Ece Ronay, "Mehmet Ali Erbil benim için 'TikTok'ta dilenen bir kız. Onunla beni bir mi tutuyorsunuz' demişti. Gördüğünüz üzere birmişiz. Hatta benden bin betermiş.

Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancı dudak uçuklattı

Her gün yayınlarda 'bana hediye gönderin' diyerek yalvarıyor. Çok acınası bir halde. Dilenci dediğim için dava açmış, açabilir. Davalar devam ediyor bakalım sonucu ne olacak" dedi.

Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancı dudak uçuklattı

Erbil'in TikTok'taki kazancından bahseden Ronay, sözlerine şöyle devam etti: "Bana söylediği bir şeyi yine kendisi yaparsa laf söylemeye devam ederim.

Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancı dudak uçuklattı

Beni ezmeye çalıştıkları her şeyi şimdi onlarda görüyorum. Gördükçe de yüzlerine vurmaya devam edeceğim.

Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancı dudak uçuklattı

Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günlük 70 ila 100 bin TL arasında para kazanıyor. Gönderilen hediyelerle o civarda bir para kazandığı için TikTok'tan vazgeçemiyor."

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