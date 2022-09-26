Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancı dudak uçuklattı

Mehmet Ali Erbil'le bir yıl önce başlayan davaları hakkında konuşan Ece Ronay, "Mehmet Ali Erbil benim için 'TikTok'ta dilenen bir kız. Onunla beni bir mi tutuyorsunuz' demişti. Gördüğünüz üzere birmişiz. Hatta benden bin betermiş.