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Haberler Magazin Burak Kut: Yıllanmış sanatçıların eserleri daha kıymetli oluyor

Burak Kut: Yıllanmış sanatçıların eserleri daha kıymetli oluyor

Ünlü şarkıcı Burak Kut, geçtiğimiz gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Burak Kut, "Eski sanatçılara konser talebi azaldı" yorumları üzerine Yıllanmış sanatçıların eserleri daha kıymetli oluyor ama bence ne kadar üretirsen o kadar tercih edilirsin" ifadelerini kullandı.

29.09.2022, 14:04 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022, 15:16

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şarkıcı Burak Kut, "Eski sanatçılara konser talebi azaldı" yorumları hakkında konuştu.

Burak Kut: Ne kadar üretirsen o kadar tercih edilirsin

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan 90'ların yıldız ismi Burak Kut, "Yeni şarkımız için kayıtlara başladım.

Burak Kut: Ne kadar üretirsen o kadar tercih edilirsin

Konserlerim de devam ediyor" dedi.

Burak Kut: Ne kadar üretirsen o kadar tercih edilirsin

"ONLARIN ESERLERİ DAHA KIYMETLİ"

Akşam'ın haberine göre; "Eski sanatçılara konser talebi azaldı" yorumları hakkında konuşan Burak Kut, şunları söyledi:

Burak Kut: Ne kadar üretirsen o kadar tercih edilirsin

"Kıyas yapmak istemiyorum. Yıllanmış sanatçıların eserleri daha kıymetli oluyor ama bence ne kadar üretirsen o kadar tercih edilirsin.

Burak Kut: Ne kadar üretirsen o kadar tercih edilirsin

Tutkuyla çalışan herkes tercih edilecektir"

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