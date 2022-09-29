Burak Kut: Yıllanmış sanatçıların eserleri daha kıymetli oluyor

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şarkıcı Burak Kut, "Eski sanatçılara konser talebi azaldı" yorumları hakkında konuştu.
Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan 90'ların yıldız ismi Burak Kut, "Yeni şarkımız için kayıtlara başladım.
Konserlerim de devam ediyor" dedi.
"ONLARIN ESERLERİ DAHA KIYMETLİ"
Akşam'ın haberine göre; "Eski sanatçılara konser talebi azaldı" yorumları hakkında konuşan Burak Kut, şunları söyledi:
"Kıyas yapmak istemiyorum. Yıllanmış sanatçıların eserleri daha kıymetli oluyor ama bence ne kadar üretirsen o kadar tercih edilirsin.
Tutkuyla çalışan herkes tercih edilecektir"