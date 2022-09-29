  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Mert Öcal ve Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı

Mert Öcal ve Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı

Oyuncu Mert Öcal geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladığı sevgilisine evlilik teklif etmişti. Survivor aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu şimdi ise evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlanan çift, mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

29.09.2022, 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022, 09:47

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu ile Mert Öcal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Mert Öcal ve Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı

Sık sık aşk pozlarını paylaşan çiftten 26 yaşındaki Burcu, Türkiye'ye gelir gelmez soluğu sevgilisinin yanında almış ve oyuncuyla çektikleri kareye kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medyada paylaşmıştı.

Mert Öcal ve Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Kendisinden 13 yaş küçük Sude Burcu ile mutlu birlikteliği süren Survivor Mert, birkaçgün önce doğum günü partisinde sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.

Mert Öcal ve Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı

"Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir" diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu bir hayli şaşırmıştı. Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude mekanı "Evet evet evet" diyerek inletmişti.

Mert Öcal ve Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı

NİŞANLANDILAR

Sürpriz tekliften birkaç gün sonra ünlü çiftten güzel haber geldi. Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istedi.

Mert Öcal ve Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı

Kız isteme merasiminin ardından ünlü çiftin yüzükleri takıldı.

Mert Öcal ve Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı

Nişanlanan Burcu ile Öcal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden kareler, sosyal medyadan paylaşıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA