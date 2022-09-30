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Haberler Magazin Ölümden dönmüştü! Killa Hakan'dan haber geldi

Ölümden dönmüştü! Killa Hakan'dan haber geldi

Almanya'da yaşayan ve asıl adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan, geçtiğimiz Mart ayında koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre sağlık sorunlarıyla uğraşan ve yoğun bakımda kalan Killa Hakan'dan geçirdiği zor günlerin ardından ilk açıklama geldi.

30.09.2022, 12:11 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022, 12:24

Geçirdiği koronavirüs hastalığı sonrası bağışıklığı tamamen çöken ve 1 ay komada hayat mücadelesi veren Killa Hakan, uzun bir sürenin ardından sosyal medyadan sevenlerine mesaj yayınladı.

Ölümden dönmüştü! Killa Hakan’dan haber geldi

İyileşme yolunda olduğunu söyleyen Killa Hakan, destekleri için hayranlarına teşekkür etti.

Ölümden dönmüştü! Killa Hakan’dan haber geldi

Killa Hakan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Selamlar arkadaşlar baya oldu bir şey paylaşmadım çok kötü günler geçirdim…

Ölümden dönmüştü! Killa Hakan’dan haber geldi

Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allaha şükür tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim.

Ölümden dönmüştü! Killa Hakan’dan haber geldi

Yavaş yavaş sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum.

Ölümden dönmüştü! Killa Hakan’dan haber geldi

Bakalım nasıl olacak gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri en önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam."

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