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Haberler Magazin Reha Muhtar 'iftira' demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

Reha Muhtar 'iftira' demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde çocuklarının babası olan eski televizyon sunucusu Reha Muhtar hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı. Anne Deniz Uğur, son olarak sosyal medya hesabından Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığına dair ses kaydını sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım magazin gündemine bomba gibi düştü.

30.09.2022, 16:06 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022, 16:25

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki velayet davası kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, ikilinin kızları M.D.M.'nin (13) geçici velayetinin 2 ay süreyle anneye verilmesine, Muhtar'ın da bu süreçte kızına yaklaşmamasına karar verdi. İkilinin oğlu P.D.M. hakkındaki tüm talepler ise reddedildi. Dava böyle sonuçlanırken, Deniz Uğur bugün Türkiye'nin uzun süre konuşacağı ses kayıtlarını Instagram hesabından paylaştı. Kayıtlarda Reha Muhtar'ın sesi ve kız çocuğunun uzun süre ağlayarak çığlık attığı duyuluyor.

Reha Muhtar ’iftira’ demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

REHA MUHTAR İLE DENİZ UĞUR'UN VELAYET SAVAŞI

Gazeteci Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşi oyuncu Deniz Uğur'un açtığı velayet davasında ara karar açıklandı. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, ikilinin kızları M.D.M.'nin (13) geçici velayetinin 2 ay süreyle anneye verilmesine, Muhtar'ın da bu süreçte kızına yaklaşmamasına karar verdi. İkilinin oğlu P.D.M. hakkındaki tüm talepler ise reddedildi.

Reha Muhtar ’iftira’ demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

DENİZ UĞUR REHA MUHTAR'IN ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASI İLE SES KAYITLARINI YAYINLADI

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur bugün çok konuşulacak bir adım attı. Sosyal medya hesabından zehir zemberek sözler ile ses kaydını paylaşan Uğur, Reha Muhtar'ın kızlarına şiddet uyguladığının ispatı olduğunu belirtti.

Reha Muhtar ’iftira’ demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

"ACI ÇEKEN KIZIMIN SESİ..."

Uğur paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin.

Reha Muhtar ’iftira’ demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

REHA MUHTAR'IN BAĞIRMA SESİ DUYULUYOR

Kız çocuğunun, "Allah bin belamı versin. Kimse ile konuşmadım. Boğazım gerçekten çok ağrıyor." dediği duyuluyor. Çığlıklar arasında Reha Muhtar'ın kızına annesi ile konuştuğu için bağırdığı anlaşılıyor.

Reha Muhtar ’iftira’ demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

"ALLAH'IN BELASI KADIN 5 DAKİKAN VAR"

Muhtar'ın, "5 dakikan var, hazırlan. Kırarım şimdi o bilgisayarı. Lan yürü. Allah'ın belası kadın." dediği de net şekilde duyuluyor.

Reha Muhtar ’iftira’ demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

"BENİM KIZIM HIRPALANMIŞ, YARALI BİR ÇOCUK"

Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz Uğur, "Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. Ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var." demişti.

Reha Muhtar ’iftira’ demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

REHA MUHTAR İSYAN ETMİŞTİ

Reha Muhtar ise, "Poyraz'la ilgili mahkeme kararını verdi. 'Taleplerin reddine' dedi. Bugün 11. gün. 10 günlüktü talep. 'Biz vermeyiz' diyorlar. Şu anda olan çocuğu vermedikleri. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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