Reha Muhtar ’iftira’ demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

"BENİM KIZIM HIRPALANMIŞ, YARALI BİR ÇOCUK"

Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz Uğur, "Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. Ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var." demişti.