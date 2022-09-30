Reha Muhtar ’iftira’ demişti! Deniz Uğur şiddetin ses kaydını yayınladı

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki velayet davası kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, ikilinin kızları M.D.M.'nin (13) geçici velayetinin 2 ay süreyle anneye verilmesine, Muhtar'ın da bu süreçte kızına yaklaşmamasına karar verdi. İkilinin oğlu P.D.M. hakkındaki tüm talepler ise reddedildi. Dava böyle sonuçlanırken, Deniz Uğur bugün Türkiye'nin uzun süre konuşacağı ses kayıtlarını Instagram hesabından paylaştı. Kayıtlarda Reha Muhtar'ın sesi ve kız çocuğunun uzun süre ağlayarak çığlık attığı duyuluyor.