Teoman’dan evlilik açıklaması geldi

Teoman, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Röportaj isteklerini kırmayan Teoman, basın mensuplarıyla sohbet etti.
Posta'nın haberine göre; Teoman, "Her şey yolunda, çok güzel. Konserlere kısa bir ara verdik. Ekim ayında yoğun bir şekilde çalışacağız. Oyunculuk değil ama bir ya da iki filme müzik yaptım."
"Küçük küçük işler yapıyorum aslında. Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. "
"Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım." Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum artık" dedi.
"Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok" ifadelerini kullanan Teoman, "Spor yapıyorum. Erken yatıp, erken kalkıyorum" açıklamasında bulundu.
54 yaşındaki ünlü isim, "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık" dedi.
Teoman, 2012'de 12 yıllık arkadaşı Ayşe Kaya ile dünyaevine girmişti. İkili, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden Zeyno Yakupoğlu (8) adında bir kızları bulunuyor.