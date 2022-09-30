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Haberler Magazin Teoman'dan evlilik açıklaması geldi

Teoman'dan evlilik açıklaması geldi

Ünlü rockçı Teoman, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Teoman, "Eskisi gibi çalışkan değilim. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım." dedi. Daha sonra ise evlilik hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

30.09.2022, 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022, 09:42

Teoman, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Röportaj isteklerini kırmayan Teoman, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Teoman’dan evlilik açıklaması geldi

Posta'nın haberine göre; Teoman, "Her şey yolunda, çok güzel. Konserlere kısa bir ara verdik. Ekim ayında yoğun bir şekilde çalışacağız. Oyunculuk değil ama bir ya da iki filme müzik yaptım."

Teoman’dan evlilik açıklaması geldi

"Küçük küçük işler yapıyorum aslında. Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. "

Teoman’dan evlilik açıklaması geldi

"Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım." Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum artık" dedi.

Teoman’dan evlilik açıklaması geldi

"Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok" ifadelerini kullanan Teoman, "Spor yapıyorum. Erken yatıp, erken kalkıyorum" açıklamasında bulundu.

Teoman’dan evlilik açıklaması geldi

54 yaşındaki ünlü isim, "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık" dedi.

Teoman’dan evlilik açıklaması geldi

Teoman, 2012'de 12 yıllık arkadaşı Ayşe Kaya ile dünyaevine girmişti. İkili, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden Zeyno Yakupoğlu (8) adında bir kızları bulunuyor.

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