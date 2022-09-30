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Teşkilat oyuncusu Ahmet Uğur Say tek celsede boşandı

Teşkilat dizisinde Gürcan karakterine hayat veren Ahmet Uğur Say, 11 yıllık evli olduğu Ezgi Züleyha Say ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

30.09.2022, 11:44 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022, 11:45

Teşkilat adlı dizide 'Gürcan' karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Uğur Say ile eşi Ezgi Züleyha Say'dan kötü haber geldi.

Teşkilat oyuncusu Ahmet Uğur Say tek celsede boşandı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ahmet Uğur Say ile eşi Ezgi Züleyha Say'ın 11 yıllık evliliği tek celsede bitti.

Teşkilat oyuncusu Ahmet Uğur Say tek celsede boşandı

Anlaşmalı olarak boşanan çifte, mahkeme hakiminin 'boşanma konusunda kararlı mısınız?' sorusu üzerine söz alan oyuncu:

Teşkilat oyuncusu Ahmet Uğur Say tek celsede boşandı

"Aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Boşanmamıza karar verilsin.

Teşkilat oyuncusu Ahmet Uğur Say tek celsede boşandı

Herhangi bir alacak, tazminat ve nafaka talebim yoktur" dedi.

Teşkilat oyuncusu Ahmet Uğur Say tek celsede boşandı

Ezgi Züleyha Say da boşanma konusunda anlaştıklarını ve eşinden herhangi bir talebinin olmadığını belirtti.

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