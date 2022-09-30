Teşkilat oyuncusu Ahmet Uğur Say tek celsede boşandı

Teşkilat adlı dizide 'Gürcan' karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Uğur Say ile eşi Ezgi Züleyha Say'dan kötü haber geldi.
Teşkilat adlı dizide 'Gürcan' karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Uğur Say ile eşi Ezgi Züleyha Say'dan kötü haber geldi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Ahmet Uğur Say ile eşi Ezgi Züleyha Say'ın 11 yıllık evliliği tek celsede bitti.
Anlaşmalı olarak boşanan çifte, mahkeme hakiminin 'boşanma konusunda kararlı mısınız?' sorusu üzerine söz alan oyuncu:
"Aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Boşanmamıza karar verilsin.
Herhangi bir alacak, tazminat ve nafaka talebim yoktur" dedi.
Ezgi Züleyha Say da boşanma konusunda anlaştıklarını ve eşinden herhangi bir talebinin olmadığını belirtti.