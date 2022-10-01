  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü kutladı

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü kutladı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Bursa'da sevenleriyle bir araya gelmişti. 76 yaşındaki Pekkan'ı dinlemeye gelenler arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı. Ünlü çiftten Sedef Avcı, Ajda Pekkan ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve o paylaşımı görenler Ajda Pekkan'ın yüzünde bir değişim olduğunu fark etmişti. Değişimi çokça konuşulan Ajda Pekkan, son olarak sosyal medya hesabından kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.

01.10.2022, 15:38 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022, 15:39

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da konser veren Ajda Pekkan, konser sonrası Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı'yla fotoğraf çektirdi. Ajda Pekkan'ın çektirdiği fotoğrafta yüzündeki değişim günlerde magazin gündeminde yer aldı.

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü kutladı

KARDEŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bugün sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Ajda Pekkan, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın doğum günü kutladı.

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü kutladı

"HAYATIN BANA SUNDUĞU EN BÜYÜK ARMAĞAN..."

Duygusal bir paylaşımda bulunan Süperstar:

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü kutladı

"Benim kıymetli ve biricik kardeşim, hayatın bana sunduğu en büyük armağan, kardeş, dost, yeri geldiğinde anne diye sarıldığım, ailem, birlikte eğlenip güldüğüm, dert ortağım, canım Semiramis'ciğim doğum günün kutlu olsun ve daha nice güzel anılarımız sevinçlerimiz olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü kutladı

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Semiramis Pekkan'a birçok ünlü isim de tebrik mesajı attı. Süperstar'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA