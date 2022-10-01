Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü kutladı

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da konser veren Ajda Pekkan, konser sonrası Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı'yla fotoğraf çektirdi. Ajda Pekkan'ın çektirdiği fotoğrafta yüzündeki değişim günlerde magazin gündeminde yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde Bursa'da konser veren Ajda Pekkan, konser sonrası Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı'yla fotoğraf çektirdi. Ajda Pekkan'ın çektirdiği fotoğrafta yüzündeki değişim günlerde magazin gündeminde yer aldı.
KARDEŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Bugün sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Ajda Pekkan, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın doğum günü kutladı.
"HAYATIN BANA SUNDUĞU EN BÜYÜK ARMAĞAN..."
Duygusal bir paylaşımda bulunan Süperstar:
"Benim kıymetli ve biricik kardeşim, hayatın bana sunduğu en büyük armağan, kardeş, dost, yeri geldiğinde anne diye sarıldığım, ailem, birlikte eğlenip güldüğüm, dert ortağım, canım Semiramis'ciğim doğum günün kutlu olsun ve daha nice güzel anılarımız sevinçlerimiz olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Semiramis Pekkan'a birçok ünlü isim de tebrik mesajı attı. Süperstar'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.