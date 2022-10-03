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Ölümü İbrahim Tatlıses'i yasa boğdu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, aldığı aldığı kötü haberle adeta yasa boğuldu. Sanatçı, Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı ve acısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

03.10.2022, 11:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022, 11:53

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. Tatlıses'in Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi.

Ölümü İbrahim Tatlıses’i yasa boğdu

Tatlıses, amcasının oğlu Halil Tatlı'nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Ölümü İbrahim Tatlıses’i yasa boğdu

TATLISES ÖLÜM HABERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Amcasının oğlunun bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, fotoğrafa şu notu düştü:

Ölümü İbrahim Tatlıses’i yasa boğdu

"Sevgili amcamın oğlu Halil Tatlı, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

Ölümü İbrahim Tatlıses’i yasa boğdu

Gözümün nuru Halil'im, mekânın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil'im!" ifadelerini kullandı.

Ölümü İbrahim Tatlıses’i yasa boğdu

Halil Tatlı'nın cenazesi Hollanda'dan getirilerek Salı günü öğle namazına müteakiben Yusuf Paşa Camisi'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedilecek.

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