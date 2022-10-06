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Gülşen Levent Polis Merkezi'nde imza verdi

Konserinde İmam hatiplileri hedef alarak çirkin söylemlerde bulunan, bu nedenle tutuklanan ve ardından serbest kalan şarkıcı Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi.

İHA

06.10.2022, 10:14 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022, 10:15

Ev hapsi kaldırılan ve hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen bu sabah Levent polis merkezine gelerek imza attı.

Gülşen Levent Polis Merkezi’nde imza verdi

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Gülşen Levent Polis Merkezi’nde imza verdi

Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Gülşen Levent Polis Merkezi’nde imza verdi

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Gülşen Levent Polis Merkezi’nde imza verdi

Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen, saat 08.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezi'nde parmak izini okutarak imza attı. Gülşen parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek polis merkezinden ayrıldı.

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