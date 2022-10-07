İkili yine birbirine girdi! Bülent Ersoy ile Ajda Pekkan arasında sular durulmuyor

"BAZISI SUÇLULUKTAN SUSAR"

Bülent Ersoy ise "Her suskunluk saygı, sevgi, edep değildir! Bu suskunluk mağdur ettiğin, zarar verdiğin için vicdani bir suskunluk ve etik olmayan davranışının psikolojik suskunluğu olmasın! Her susan edebinden değil, bazen suçluluktan susar!" karşılığını verdi.