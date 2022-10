"İLK DANS ŞARKILARINI VICTORIA KULLANDI"

Başka bir kaynak ise, Nicola'nın düğün sırasında üzgün olduğunu kabul etmiş; ancak bunun konuşma yüzünden değil, kayınvalidesinin yeni evlilerin ilk dans şarkısını 'çalması' nedeniyle olduğunu iddia etmişti. Kaynak; çiftin ilk dansının Grammy Ödüllü şarkıcı Marc Anthony'nin söylediği bir aşk şarkısı olan 'You Sang to Me' olacağını, ancak şarkıcının ikiliye hiçbir uyarıda bulunmadan Victoria'nın isteği üzerine, bu şarkıyı anne-oğul dansı için söylediğini aktarmıştı.