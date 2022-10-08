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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara'ya veda!

Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara'ya veda!

Kurtlar Vadisi dizisinin İplikçi Nedim'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu İsmail İncekara, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti. Bugün ise ünlü isim, Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

08.10.2022, 16:30 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022, 16:50

Geçirdiği kalp krizi sonrası 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi'nde anma programı düzenlendi.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya ne son veda!

Programa İncekara'nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere oyuncu arkadaşları katıldı.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya ne son veda!

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gözyaşlarına hakim olamayan İncekara'nın yakınları hayatını kaybeden sanatçıyla ilgili anılarını anlattı.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya ne son veda!

İsmail İncekara'nın ölüm haberini oyuncu Zafer Alagöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" paylaşımıyla duyurmuştu.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya ne son veda!

İsmail İncekara'nın cenazesi, Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya ne son veda!

Öte yandan Kurtlar Vadisi'nde 'İplikçi Nedim' karakteriyle nam salan usta ismin, rol arkadaşlarının olmaması dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya ne son veda!

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 doğumlu usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı İsmail İncekara Bursa'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları Kanlıca ve Sakarya'da geçmiştir. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak Lise eğitimini tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olmuştur. İsmail İncekara mezuniyetin ardından ise İstanbul Devlet tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya ne son veda!

Bugüne kadar Duvardaki Kan, Melek Apartmanı, Deli Yürek, Azad, Kurtlar Vadisi, Aliye, Aynı Çatı Altında, Yalancısın Sen ve Kılıç Günü dizilerinin yanı sıra Avrenosun Müşterileri, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Barda, Zincirbozan, Kirpi ve Hiç Rıza sinema filmlerinde rol almıştır.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya ne son veda!

İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016

Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015

Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011

Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009

Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal

Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman

Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 – Toufik

Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010

Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009

Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci

Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim

Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep

Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999

Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal

Melek Apartmanı - 1995

Eylül - 1987

Kırık Hayatlar - 1986

Duvardaki Kan - 1986

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