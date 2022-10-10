İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan İbrahim Çelikkol, yeni bir aşka yelken açtı.
Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan İbrahim Çelikkol, yeni bir aşka yelken açtı.
Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünüyordu. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.
İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. Dilara Karabay'ın mekânında tanışan çift, yaklaşık 2 aydır aşk yaşıyor.
5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile yollarını ayıran İbrahim Çelikkol hem özel hayatında hem iş hayatında yeni adımlar attı.
İbrahim Çelikkol, inşaat, turizm gibi sektörlerle ilgilenen ünlü meslektaşlarının aksine yeni bir sektöre girdi.
Çelikkol denize yatırım yaptı. Yatırımını meslektaşlarından farklı olarak denize yapan oyuncu, Halk arasında 'gırgır' diye bilinen 4 balıkçı teknesi satın aldı. Ünlü oyuncu, teknelerini Riva'da yaşayan balıkçılara emanet etti.
Riva'daki balıkçılara yeni bir gelir kaynağı sunan ünlü oyuncu, 1 Eylül'de av yasağının bitmesiyle birlikte teknelerini suya indirdi.
Çelikkol'un Riva'da Balık avına başlayan teknelerden ciddi bir gelir elde ettiği öğrenildi.
Mihre Mutlu'dan ayrıldıktan sonra Riva'daki evini Mehmet Dinçerler ve Hadise'ye kiralayan ünlü oyuncunun bu kez kendisine kulübe tarzı özel bir yer yaptırdığı da öğrenildi.
Zamanının çoğunu burada geçiren Çelikkol ünlü dostlarını da kulübesinde ağırlıyor.