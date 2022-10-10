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Haberler Magazin İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hakan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile yollarını ayırmıştı. Ünlü oyuncu şimdilerde ise Birce Akalay'ın yakın arkadaşı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açtı. İbrahim Çelikkol hem özel hayatında hem de iş hayatında yenilikler yaptı. Oyuncu kesenin ağzını bir hayli açtı ve yatırımını denize yaptı. İşte İbrahim Çelikkol'un denize yaptığı yatırım...

10.10.2022, 12:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022, 13:14

Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan İbrahim Çelikkol, yeni bir aşka yelken açtı.

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünüyordu. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. Dilara Karabay'ın mekânında tanışan çift, yaklaşık 2 aydır aşk yaşıyor.

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile yollarını ayıran İbrahim Çelikkol hem özel hayatında hem iş hayatında yeni adımlar attı.

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

İbrahim Çelikkol, inşaat, turizm gibi sektörlerle ilgilenen ünlü meslektaşlarının aksine yeni bir sektöre girdi.

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

Çelikkol denize yatırım yaptı. Yatırımını meslektaşlarından farklı olarak denize yapan oyuncu, Halk arasında 'gırgır' diye bilinen 4 balıkçı teknesi satın aldı. Ünlü oyuncu, teknelerini Riva'da yaşayan balıkçılara emanet etti.

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

Riva'daki balıkçılara yeni bir gelir kaynağı sunan ünlü oyuncu, 1 Eylül'de av yasağının bitmesiyle birlikte teknelerini suya indirdi.

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

Çelikkol'un Riva'da Balık avına başlayan teknelerden ciddi bir gelir elde ettiği öğrenildi.

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

Mihre Mutlu'dan ayrıldıktan sonra Riva'daki evini Mehmet Dinçerler ve Hadise'ye kiralayan ünlü oyuncunun bu kez kendisine kulübe tarzı özel bir yer yaptırdığı da öğrenildi.

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı! Yaptığı yatırım dikkat çekti

Zamanının çoğunu burada geçiren Çelikkol ünlü dostlarını da kulübesinde ağırlıyor.

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