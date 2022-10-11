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Haberler Magazin Usta sanatçı Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi

Usta sanatçı Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi

Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi oyuncu Gül Onat sosyal medya hesabından duyurdu.

11.10.2022, 16:03 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022, 16:05

Leyla Kenter'den acı Haber geldi. Uzun yıllardır kanser tedavisi gören Kenter, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi

'ANNECİĞİNE KAVUŞTUN'

Kötü haberi duyuran oyuncu Gül Onat, Instagram hesabından; 'Sevgili Leylâ anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm' mesajını paylaştı.

Usta sanatçı Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi

LEYLA KENTER KİMDİR?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya'da yaşamıştır.

Usta sanatçı Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi

Leyla Kenter, Cambridge'de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur.

Usta sanatçı Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi

Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.

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