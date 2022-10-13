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Haberler Magazin Aylin Coşkun'dan o şarkıcıya zehir zemberek sözler!

Aylin Coşkun'dan o şarkıcıya zehir zemberek sözler!

İş insanı Volkan Arslan ile 2019 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, Sinan Akçıl hakkında şok eden bir suçlamada bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...

13.10.2022, 12:24 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022, 12:39

Şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan, 15 yıl flört ettikten sonra üç yıl önce nikâh masasına oturmuştu.

Aylin Coşkun’dan o şarkıcıya zehir zemberek sözler!

Görkemli bir düğün ile dünyaevine giren ve bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü çift, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Aylin Coşkun’dan o şarkıcıya zehir zemberek sözler!

Eşi Volkan Aslan ile birlikte gezmeye çıktığını söyleyen Coşkun, "Tüp bebek tedavimden dolayı sahnelerden uzak kaldım. Tedavim devam ediyor şu an. İnşallah bitecek az kaldı" dedi.

Aylin Coşkun’dan o şarkıcıya zehir zemberek sözler!

"ÇOK UĞRAŞIYORUM" DEMİŞTİ

Coşkun, geçtiğimiz sene de tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklamış ve "Olmuyor şu an deniyoruz 16 kilo aldım. Tedaviler devam herkesten dua istiyorum. Kanser hastalarıyla aynı streste gidiyormuş tüp bebek tedavisi 1,5 yıldır çok uğraşıyorum. Eğer çocuğum olmazsa 10 tane daha kedi alacağım" demişti.

Aylin Coşkun’dan o şarkıcıya zehir zemberek sözler!

"HANDE 'ŞARKI YAPALIM' DİYE ARIYOR"

Yeni şarkılar yapmak istediğini ve Hande Yener'in kendisini sürekli arayıp 'şarkı yapalım' dediğini belirten Aylin Coşkun, "Hande arıyor, 'şarkı yapalım' diyor. Ben tembelim galiba ama yapacağım. Ersay Üner'den şarkı bekliyorum. Bana uyan bişey yazacak ve yapacağım az kaldı" diye konuştu.

Aylin Coşkun’dan o şarkıcıya zehir zemberek sözler!

SİNAN AKÇIL DUYMASIN!

Milliyet'in haberine göre; 46 yaşındaki Aylin Coşkun, ayrıca meslektaşı Sinan Akçıl'a para verdiğini ancak karşılığında henüz şarkı sözü alamadığını dile getirip şöyle konuştu:

Aylin Coşkun’dan o şarkıcıya zehir zemberek sözler!

"Sinan'a para verdim üstünden çok zaman geçti. Ama şarkı hala ortada yok. Bir de paramın üstüne yattı. Parayı harcadıktan sonra şarkıyı vermek istemez tabii."

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