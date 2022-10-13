Aylin Coşkun’dan o şarkıcıya zehir zemberek sözler!

Şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan, 15 yıl flört ettikten sonra üç yıl önce nikâh masasına oturmuştu.
Şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan, 15 yıl flört ettikten sonra üç yıl önce nikâh masasına oturmuştu.
Görkemli bir düğün ile dünyaevine giren ve bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü çift, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Eşi Volkan Aslan ile birlikte gezmeye çıktığını söyleyen Coşkun, "Tüp bebek tedavimden dolayı sahnelerden uzak kaldım. Tedavim devam ediyor şu an. İnşallah bitecek az kaldı" dedi.
"ÇOK UĞRAŞIYORUM" DEMİŞTİ
Coşkun, geçtiğimiz sene de tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklamış ve "Olmuyor şu an deniyoruz 16 kilo aldım. Tedaviler devam herkesten dua istiyorum. Kanser hastalarıyla aynı streste gidiyormuş tüp bebek tedavisi 1,5 yıldır çok uğraşıyorum. Eğer çocuğum olmazsa 10 tane daha kedi alacağım" demişti.
"HANDE 'ŞARKI YAPALIM' DİYE ARIYOR"
Yeni şarkılar yapmak istediğini ve Hande Yener'in kendisini sürekli arayıp 'şarkı yapalım' dediğini belirten Aylin Coşkun, "Hande arıyor, 'şarkı yapalım' diyor. Ben tembelim galiba ama yapacağım. Ersay Üner'den şarkı bekliyorum. Bana uyan bişey yazacak ve yapacağım az kaldı" diye konuştu.
SİNAN AKÇIL DUYMASIN!
Milliyet'in haberine göre; 46 yaşındaki Aylin Coşkun, ayrıca meslektaşı Sinan Akçıl'a para verdiğini ancak karşılığında henüz şarkı sözü alamadığını dile getirip şöyle konuştu:
"Sinan'a para verdim üstünden çok zaman geçti. Ama şarkı hala ortada yok. Bir de paramın üstüne yattı. Parayı harcadıktan sonra şarkıyı vermek istemez tabii."