Aylin Coşkun’dan o şarkıcıya zehir zemberek sözler!

"HANDE 'ŞARKI YAPALIM' DİYE ARIYOR"

Yeni şarkılar yapmak istediğini ve Hande Yener'in kendisini sürekli arayıp 'şarkı yapalım' dediğini belirten Aylin Coşkun, "Hande arıyor, 'şarkı yapalım' diyor. Ben tembelim galiba ama yapacağım. Ersay Üner'den şarkı bekliyorum. Bana uyan bişey yazacak ve yapacağım az kaldı" diye konuştu.