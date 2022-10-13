Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian'ın başı bir süredir sağlık sorunlarıyla dertte.
Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian'ın başı bir süredir sağlık sorunlarıyla dertte.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kardashian, yüzünden tümör aldırdığını ifade etti.
Kardashian, sağ yanağındaki küçücük yumrunun ilk başta sivilce gibi göründüğünü belirtti. Fakat uzun süre geçmeyince soluğu doktorda aldı.
DOKTOR, İKİNCİ KEZ BİYOPSİ İSTEDİ
Yedi ay sonra doktora gittiğini ve biyopsi yaptırdığını belirtti.
Fakat doktor, yanağındaki bu oluşumun onun yaşında çok nadir görülmesinden şüphelenip bir kez daha biyopsi yapılmasını istedi.
SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI
Kardashian, bu ikinci biyopsinin ardından doktorların kendisine acilen ameliyat önerdiğini de belirtti. Sonra da küçük tümörün yanağından alındığını ekledi.
Khloe Kardashian, şimdi durumunun normal olduğunu, sonuçların temiz çıktığını ve doktorlara minnettar olduğunu da belirtti.
Kardashian yanağında operasyondan kalan izin de üzerine yapıştırdığı bandajın da bir süre daha kalacağını söyledi.
GÜNEŞ KREMİNİ EKSİK ETMİYOR
Yılın büyük bir bölümünde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Khloe Kardashian, zararlı ışınlardan korunmak için koruyucu krem kullandığını söyledi.