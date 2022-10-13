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Haberler Magazin Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

Yüzündeki değişimlerle gündeme gelen TV yıldızı Khloe Kardashian, gerçeği sosyal medya hesabından açıkladı. 38 yaşındaki ünlü isim, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve yüzünden tümör aldırdığını söyledi.

13.10.2022, 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022, 10:20

Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian'ın başı bir süredir sağlık sorunlarıyla dertte.

Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kardashian, yüzünden tümör aldırdığını ifade etti.

Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

Kardashian, sağ yanağındaki küçücük yumrunun ilk başta sivilce gibi göründüğünü belirtti. Fakat uzun süre geçmeyince soluğu doktorda aldı.

Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

DOKTOR, İKİNCİ KEZ BİYOPSİ İSTEDİ

Yedi ay sonra doktora gittiğini ve biyopsi yaptırdığını belirtti.

Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

Fakat doktor, yanağındaki bu oluşumun onun yaşında çok nadir görülmesinden şüphelenip bir kez daha biyopsi yapılmasını istedi.

Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI

Kardashian, bu ikinci biyopsinin ardından doktorların kendisine acilen ameliyat önerdiğini de belirtti. Sonra da küçük tümörün yanağından alındığını ekledi.

Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

Khloe Kardashian, şimdi durumunun normal olduğunu, sonuçların temiz çıktığını ve doktorlara minnettar olduğunu da belirtti.

Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

Kardashian yanağında operasyondan kalan izin de üzerine yapıştırdığı bandajın da bir süre daha kalacağını söyledi.

Khloe Kardashian açıkladı: Tümör aldırdım

GÜNEŞ KREMİNİ EKSİK ETMİYOR

Yılın büyük bir bölümünde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Khloe Kardashian, zararlı ışınlardan korunmak için koruyucu krem kullandığını söyledi.

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