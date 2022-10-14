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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, şarkıcı Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Düğüne katılan bir isim ise oldukça dikkat çekti. Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş'tı ve bu özel gününde Dilan Çıtak'ı yalnız bırakmadı.

14.10.2022, 15:05 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 15:05

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

Perihan Savaş geçtiğimiz aylarda 38 yaşına basan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözleri ilgi odağı olmuştu.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses'in düğününde görüntülenmişti.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş geçtiğimiz günlerde evlenen kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde görüntülendi.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

Melek Zübeyde Akkaş erkek kardeşi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin paylaşımlarında boy gösterdi.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

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