İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde düğünde ortaya çıktı

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.
Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.
İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor.
Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.
Perihan Savaş geçtiğimiz aylarda 38 yaşına basan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.
Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözleri ilgi odağı olmuştu.
İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses'in düğününde görüntülenmişti.
İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş geçtiğimiz günlerde evlenen kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde görüntülendi.
Melek Zübeyde Akkaş erkek kardeşi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin paylaşımlarında boy gösterdi.
Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.