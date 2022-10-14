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Mal varlığı gündem olmuştu! Kobra Murat gerçeği açıkladı

'Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olarak katılmış ve "18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" demişti. Bu sözlerinin ardından gündeme gelen Kobra Murat sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek gerçek mal varlığını açıkladı. İşte detaylar...

14.10.2022, 17:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 17:15

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demiş, açıklaması çok konuşulmuştu. Kobra Murat, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Mal varlığı gündem olmuştu! Kobra Murat gerçeği açıkladı

Bir magazin programına katılan Kobra Murat, samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, "Çocukluktan beri altın alıyorum. Şu ana kadar belki 18 kilo olmuştur. Birikince çoluğuma çocuğuma ev alıyorum. Annem çok tutumluydu benim.

Mal varlığı gündem olmuştu! Kobra Murat gerçeği açıkladı

Eline para geçince hemen mahallenin aşağısındaki kuyumcuya giderdi" dedi. Kızıma ev aldım, doğum gününde yazlık aldım. Oğluma bir ev bir yazlık aldım. Bir tek ortanca oğluma yazlık alamadım" diyen Kobra Murat, "Kızımın üstündekiler gerçek altın. İbrahim Tatlıses'in taktığı bizimkilerden. Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil. 200 bin TL'ye alıyorsan 100 bin TL'ye satıyorsun öyle düşün" açıklamasında bulundu.

Mal varlığı gündem olmuştu! Kobra Murat gerçeği açıkladı

Programda söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" dedi.

Mal varlığı gündem olmuştu! Kobra Murat gerçeği açıkladı

Kobra Murat gerçek mal varlığını ise şöyle açıkladı: 1 dairem var, büyük oğluma bir ev aldım, kızıma bir ev aldım, küçük oğluma 1 ev aldım.

Mal varlığı gündem olmuştu! Kobra Murat gerçeği açıkladı

Yazlık aldım 2 tane gecekondum var. 23 m2 evde 6 kişi yaşadık biz. 20 m2 3 katlı dükkanım var. Bir de çocuklarıma yaptırdığım 14 ayar böyle gösterişli şeyler var. Benim arabam bile yok.

Mal varlığı gündem olmuştu! Kobra Murat gerçeği açıkladı

İşe giderken bile otobüsle giderim. Halkın içine karışıyorum, onlar da şaşırıyorlar. Ben eli tutarken çoluğuna çocuğuna bir şeyler almış insanım.

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