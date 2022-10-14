Mal varlığı gündem olmuştu! Kobra Murat gerçeği açıkladı

Eline para geçince hemen mahallenin aşağısındaki kuyumcuya giderdi" dedi. Kızıma ev aldım, doğum gününde yazlık aldım. Oğluma bir ev bir yazlık aldım. Bir tek ortanca oğluma yazlık alamadım" diyen Kobra Murat, "Kızımın üstündekiler gerçek altın. İbrahim Tatlıses'in taktığı bizimkilerden. Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil. 200 bin TL'ye alıyorsan 100 bin TL'ye satıyorsun öyle düşün" açıklamasında bulundu.