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Haberler Magazin Seren Serengil'den Hadise'ye ağır gönderme: Ebru Gündeş'in evine gidip...

Seren Serengil'den Hadise'ye ağır gönderme: Ebru Gündeş'in evine gidip...

Seren Serengil canlı yayında Hadise hakkında çok çarpıcı iddialarda bulundu. Seren Serengil'in Hadise'ye yaptığı 'metres' göndermesi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte konuya ilişkin detaylar...

14.10.2022, 15:39 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 15:39

Seren Serengil Hadise hakkında olay açıklamalarda bulundu. Hadise'nin katıldığı bir etkinlikteki açıklamalarını diline dolayan Serengil, 'metres' imasıyla gündeme oturdu.

Seren Serengil’den Hadise’ye ağır gönderme: Ebru Gündeş’in evine gidip...

Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansta yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Seren Serengil’den Hadise’ye ağır gönderme: Ebru Gündeş’in evine gidip...

Unicef Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise konuşmasında "Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence" dedi.

Seren Serengil’den Hadise’ye ağır gönderme: Ebru Gündeş’in evine gidip...

Hadise'nin sözlerini duyan Seren Serengil ise yaptığı yorumla şoke etti. Daha önce de defalarca kez Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile ilişki yaşadığını iddia eden Serengil "Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil.

Seren Serengil’den Hadise’ye ağır gönderme: Ebru Gündeş’in evine gidip...

Ebru Gündeş'in evine gidip orada Gündeş'in kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun…" dedi.

Seren Serengil’den Hadise’ye ağır gönderme: Ebru Gündeş’in evine gidip...

ŞOKE EDEN METRES GÖNDERMESİ

Arto ise "Annesi zengin kocaya güvenmeyin, kendi ayaklarınızın üstünde durun demiş. O zaman zengin metresi olmak nasıl bir şey oluyor? Onu tenzih ediyorum" dedi.

Seren Serengil’den Hadise’ye ağır gönderme: Ebru Gündeş’in evine gidip...

Seren Serengil ise "Annesini dinlememiş o zaman. Ebru Gündeş'in kocası zengin bir adamdı. Ebru Gündeş yakınlarına 'Benim evime geldi çocuğumu sevdi' diyor" diyerek şoke eden iddialarda bulundu.

Seren Serengil’den Hadise’ye ağır gönderme: Ebru Gündeş’in evine gidip...

İlişkilerinin başlaması, evlilik süreci, boşanma haberleri derken Hadise ile Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor.

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