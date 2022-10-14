Seren Serengil’den Hadise’ye ağır gönderme: Ebru Gündeş’in evine gidip...

Hadise'nin sözlerini duyan Seren Serengil ise yaptığı yorumla şoke etti. Daha önce de defalarca kez Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile ilişki yaşadığını iddia eden Serengil "Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil.