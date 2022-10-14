Ünlü türkücü Ceylan yine imajını değiştirdi

Türkücü olarak müzik piyasasına giriş yapan, Yeşilçam filmlerinde de çocuk oyuncu olarak rol alan Ceylan, imajında yeniliğe gitti.
Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü türkücü Ceylan, adeta yıllara meydan okuyor.
Şimdilerde 48 yaşında olan Ceylan'ın son paylaşımı, sosyal medyayı salladı.
Sıklıkla imaj değiştirmeyi tercih eden ünlü türkücü, bir kez daha değiştirdiği tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ceylan için sosyal medyada; 'Vallahi Aleyna Tilki sandım' ve 'Evrimin göbek adı sensin' tarzında yorumlar yapıldı.
Ceylan yayınladığı kareye, "Vuslatın bahtında sabır saklı." ifadesini ekledi.