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Ünlü türkücü Ceylan yine imajını değiştirdi

Ünlü türkücü Ceylan son zamanlarda geçirdiği estekik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Ceylan, son olarak sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Ceylan'ın o halini gören takipçileri, ünlü ismi Aleyna Tilki'ye benzetti.

14.10.2022, 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 09:45

Türkücü olarak müzik piyasasına giriş yapan, Yeşilçam filmlerinde de çocuk oyuncu olarak rol alan Ceylan, imajında yeniliğe gitti.

Ünlü türkücü Ceylan yine imajını değiştirdi

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü türkücü Ceylan, adeta yıllara meydan okuyor.

Ünlü türkücü Ceylan yine imajını değiştirdi

Şimdilerde 48 yaşında olan Ceylan'ın son paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

Ünlü türkücü Ceylan yine imajını değiştirdi

Sıklıkla imaj değiştirmeyi tercih eden ünlü türkücü, bir kez daha değiştirdiği tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü türkücü Ceylan yine imajını değiştirdi

Ceylan için sosyal medyada; 'Vallahi Aleyna Tilki sandım' ve 'Evrimin göbek adı sensin' tarzında yorumlar yapıldı.

Ünlü türkücü Ceylan yine imajını değiştirdi

Ceylan yayınladığı kareye, "Vuslatın bahtında sabır saklı." ifadesini ekledi.

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