Son dakika: Billur Kalkavan hayatını kaybetti!

Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Ara ara sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Billur Kalkavan'dan acı Haber geldi.

Ünlü Oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 İstanbul doğumlu olan Billur Kalkavan yaşı 59. Sultan Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu lise eğitimini ABD'de tamamladı ve ardından Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan bu yana tiyatro yapan oyuncu birçok dizi ve filmde yer aldı.

'ZENGİN ÇOCUĞU OLMAK ZOR BİR ŞEY'

2 Kasım 1962 yılında Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya gelen Billur Kalkavan, çocukluk yıllarını ve ailesini konuk olduğu programda anlatmıştı. Kalkavan'ın açıklamaları günlerce konuşulmuştu. İşte Billur Kalkavan'ın o açıklaması...

"Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela 'baba ben sınıfta kaldım' desem 'seneye geçersin' derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi.

Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış! Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim şimdi anlıyorum, muhabbet ederdik çünkü…

Oxford Felsefe mezunuydu. Babam konuşmasın da kim konuşsun? Ben sanattan, edebiyata birçok şeyi babamdan öğrendim. Ayaklı kütüphane gibiydi…

"SINIFTA KALDIM BABAM BİR ŞEY DEMEDİ"

Liseye giderken kaldım, babam bir şey demedi. Amerika'ya gittim orada bitirdim. Çünkü sevmiyordum okula gitmeyi. Ben hiçbir zaman okula gitmeyi sevmedim. Evde o kadar çok şey öğretiliyordu ki bir de okula gidip bir şeyler öğrenmekten sıkılıyordum.