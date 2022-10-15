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Haberler Magazin Yonca Evcimik'ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı dikkat çekti

Yonca Evcimik'ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı dikkat çekti

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, bir televizyon programına konuk olarak katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü ismin yıllar sonra yaptığı evlilik itirafı ise oldukça dikkat çekti.

15.10.2022, 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022, 10:03

Yonca Evcimik katıldığı programda özel açıklamalarda bulundu.

Yonca Evcimik’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı dikkat çekti

Özel hayatından bahseden Evcimik, Harun Özakıncı ile 4 yıl süren evliliğiyle ilgili konuştu.

Yonca Evcimik’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı dikkat çekti

Annesinin isteği üzerine evlendiğini ve bu zamana kadar çocuk sahibi olma hayalinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Her anne gibi benim annem de evlenmemi istedi.

Yonca Evcimik’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı dikkat çekti

Ben annem istiyor diye evlendim, yoksa evlenmezdim.

Yonca Evcimik’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı dikkat çekti

Babam rahmetli olduktan sonra 'annem acaba evlensen mi?' dedi. Ben boşandıktan sonra da 'asla evlenme, hayatını yaşa' demeye başladı.

Yonca Evcimik’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı dikkat çekti

Annem torun sahibi olmak istedi ama biz ona bolca dört ayaklı torun verdik. Hiç çocuk isteğim olmadı.

Yonca Evcimik’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı dikkat çekti

Sorumluluk sahibi bir insanım ama bu hayattaki görevim anne olmak değil demek ki.

Yonca Evcimik’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı dikkat çekti

Bunu kendimde eksiklik olarak da görmüyorum" ifadelerini kullandı.

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