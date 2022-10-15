Yonca Evcimik’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı dikkat çekti

Yonca Evcimik katıldığı programda özel açıklamalarda bulundu.
Yonca Evcimik katıldığı programda özel açıklamalarda bulundu.
Özel hayatından bahseden Evcimik, Harun Özakıncı ile 4 yıl süren evliliğiyle ilgili konuştu.
Annesinin isteği üzerine evlendiğini ve bu zamana kadar çocuk sahibi olma hayalinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Her anne gibi benim annem de evlenmemi istedi.
Ben annem istiyor diye evlendim, yoksa evlenmezdim.
Babam rahmetli olduktan sonra 'annem acaba evlensen mi?' dedi. Ben boşandıktan sonra da 'asla evlenme, hayatını yaşa' demeye başladı.
Annem torun sahibi olmak istedi ama biz ona bolca dört ayaklı torun verdik. Hiç çocuk isteğim olmadı.
Sorumluluk sahibi bir insanım ama bu hayattaki görevim anne olmak değil demek ki.
Bunu kendimde eksiklik olarak da görmüyorum" ifadelerini kullandı.