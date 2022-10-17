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Haberler Magazin Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftine nazar değdi

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftine nazar değdi

Set arkadaşlığını mutlu bir birlikteliğe dönüştüren ve ilişkileri yaklaşık on aydır devam eden oyuncu çift Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan kötü haber geldi. İkili yollarını ayırdı ve sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takipten çıkardı.

17.10.2022, 12:41 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022, 12:42

Dizi setinde tanışıp, roldeki aşklarını gerçek hayatlarına da taşıyan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftine nazar değdi

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çifti sık sık sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyordu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftine nazar değdi

Ancak oyuncu çifte nazar değdi.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftine nazar değdi

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti, yollarını ayırdı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftine nazar değdi

İkili, birbirlerini sosyal medyada takipten çıktı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftine nazar değdi

Yer aldıkları fotoğrafları da silen ikili, böylece ayrıldıklarını sessiz bir şekilde açıklamış oldu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftine nazar değdi

Son olarak dünyaca ünlü bir giyim markası, ikiliye kişi başı 3 milyon TL kazanacakları bir reklam teklifi götürmüştü.

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