Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftine nazar değdi

Dizi setinde tanışıp, roldeki aşklarını gerçek hayatlarına da taşıyan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu.
Dizi setinde tanışıp, roldeki aşklarını gerçek hayatlarına da taşıyan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu.
Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çifti sık sık sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyordu.
Ancak oyuncu çifte nazar değdi.
Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti, yollarını ayırdı.
İkili, birbirlerini sosyal medyada takipten çıktı.
Yer aldıkları fotoğrafları da silen ikili, böylece ayrıldıklarını sessiz bir şekilde açıklamış oldu.
Son olarak dünyaca ünlü bir giyim markası, ikiliye kişi başı 3 milyon TL kazanacakları bir reklam teklifi götürmüştü.