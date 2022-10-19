Ünlü şarkıcı Mikaben sahnede hayatını kaybetti

"DİĞER YARIMI KAYBETTİM"

Mikaben'in eşi Vanessa Benjamin ise şarkıcının ölümünden kısa bir süre sonra hayranlarına duaları için teşekkür ederek; "Lütfen beni aramayı bırakın. Konuşacak durumda değilim, diğer yarımı kaybettim" ifadelerini kullandı. 2020 yılında Mikaben ile evlenen Vanessa, şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile.