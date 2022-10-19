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Ünlü şarkıcı Mikaben sahnede hayatını kaybetti

Mikaben lakaplı Haitili şarkıcı Michael Benjamin, Fransa'da verdiği konser sırasında fenalaşarak dinleyicilerin gözü önünde sahneye yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ünlü isim, acil servis ekibinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

19.10.2022, 16:23 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022, 16:24

Gerçek adı Michael Benjamin olan Haitili şarkıcı Mikaben, Paris'te Accor Arena'da verdiği konser sırasında bir anda sahnede yere yığıldı.

Ünlü şarkıcı Mikaben sahnede hayatını kaybetti

İngiliz The Guardian gazetesi, 41 yaşındaki şarkıcının ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğini yazdı.

Ünlü şarkıcı Mikaben sahnede hayatını kaybetti

Şarkıcı Mikaben, konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu belirtmişti.

Ünlü şarkıcı Mikaben sahnede hayatını kaybetti

Konseri yaklaşık 10 bin kişinin izlediği belirtildi. Olayın ardından konser salonu boşaltıldı.

Ünlü şarkıcı Mikaben sahnede hayatını kaybetti

"DİĞER YARIMI KAYBETTİM"

Mikaben'in eşi Vanessa Benjamin ise şarkıcının ölümünden kısa bir süre sonra hayranlarına duaları için teşekkür ederek; "Lütfen beni aramayı bırakın. Konuşacak durumda değilim, diğer yarımı kaybettim" ifadelerini kullandı. 2020 yılında Mikaben ile evlenen Vanessa, şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile.

Ünlü şarkıcı Mikaben sahnede hayatını kaybetti

1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan ve Mikaben takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu.

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