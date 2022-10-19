Ünlü şarkıcı Mikaben sahnede hayatını kaybetti

Gerçek adı Michael Benjamin olan Haitili şarkıcı Mikaben, Paris'te Accor Arena'da verdiği konser sırasında bir anda sahnede yere yığıldı.
Gerçek adı Michael Benjamin olan Haitili şarkıcı Mikaben, Paris'te Accor Arena'da verdiği konser sırasında bir anda sahnede yere yığıldı.
İngiliz The Guardian gazetesi, 41 yaşındaki şarkıcının ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğini yazdı.
Şarkıcı Mikaben, konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu belirtmişti.
Konseri yaklaşık 10 bin kişinin izlediği belirtildi. Olayın ardından konser salonu boşaltıldı.
"DİĞER YARIMI KAYBETTİM"
Mikaben'in eşi Vanessa Benjamin ise şarkıcının ölümünden kısa bir süre sonra hayranlarına duaları için teşekkür ederek; "Lütfen beni aramayı bırakın. Konuşacak durumda değilim, diğer yarımı kaybettim" ifadelerini kullandı. 2020 yılında Mikaben ile evlenen Vanessa, şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile.
1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan ve Mikaben takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu.