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Haberler Magazin Alp Navruz o iddialara ateş püskürdü

Alp Navruz o iddialara ateş püskürdü

Dizi setindeki arkadaşlıkları mutlu bir birlikteliğe dönüşen ve ilişkileri yaklaşık on aydır devam eden oyuncu çift Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan geçtiğimiz gün kötü haber gelmişti. İkili yollarını ayırmış ve sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takipten çıkarmıştı. Ünlü çiftin ilişkisinin Alp Navruz'un ihaneti sebebiyle bittiği ise iddialar arasındaydı. Alp Navruz cephesinden o iddialara yanıt geldi. Ünlü oyuncu adeta ateş püskürdü.

20.10.2022, 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022, 09:43

Geçtiğimiz yaz aynı dizide partner olan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlıkları zamanla aşka dönmüştü. İlk zamanlar ısrarla aralarında bir şey olmadığını söyleyen ikili, bir süre sonra aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

Alp Navruz o iddialara ateş püskürdü

Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da.

Alp Navruz o iddialara ateş püskürdü

Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı. Ünlü çiftten aylar sonra üzücü haber geldi.

Alp Navruz o iddialara ateş püskürdü

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ayrıldı. Dizi setindeki arkadaşlığı aşka dönüşen çift, Instagram'dan birbirlerini takipten çıktı. İkili, daha sonra ise birlikte olan karelerini sildi. Çiftin ayrılma nedeniyle ilgili olarak ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Alp Navruz'dan bu iddialara sert açıklama geldi.

Alp Navruz o iddialara ateş püskürdü

Alp Navruz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca 'iddia' olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum.

Alp Navruz o iddialara ateş püskürdü

Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği, böylesine kulaktan dolma haberlerin arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir. Bugüne kadar açıklama yapmak istemedim. Fakat artık kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır.

Alp Navruz o iddialara ateş püskürdü

Ayrıca belirtmek isterim ki her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık.

Alp Navruz o iddialara ateş püskürdü

Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur. Bu söylentileri yayan kişi veya kişilerin sevgi, saygı, aile bilincine ve temiz bir vicdana sahip olması dileğiyle."

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