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Haberler Magazin Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu ikna etti

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu ikna etti

Başarılı sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, geçtiğimiz Mayıs ayında da ikinci bebekleri Leyla'yı kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle bilinen çift, kararını verdi. Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu ikna etti. Ünlü çift taşınıyor...

24.10.2022, 11:36 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022, 11:38

Rol aldığı Selena ve Dadı dizileriyle adından söz ettiren Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünya evine girmişti.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti

Oyuncu çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, geçtiğimiz Mayıs ayında da ikinci bebekleri Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti

34 yaşındaki Sinem Kobal, şimdilerde kızlarıyla ilgileniyor.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti

Çocuklarını doğayla iç içe bir ortamda büyütmek isteyen Sinem Kobal, sonunda eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu taşınmaya ikna etti.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti

Ünlü çift şimdilerde Şile taraflarından ev bakıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre çiftin, gönüllerinde yatan ise kendine ait büyük bir bahçesi de olan, orman içinde iki katlı bir çiftlik evi...

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