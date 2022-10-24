Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti

Rol aldığı Selena ve Dadı dizileriyle adından söz ettiren Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünya evine girmişti.
Rol aldığı Selena ve Dadı dizileriyle adından söz ettiren Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünya evine girmişti.
Oyuncu çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, geçtiğimiz Mayıs ayında da ikinci bebekleri Leyla'yı kucaklarına almıştı.
Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu.
34 yaşındaki Sinem Kobal, şimdilerde kızlarıyla ilgileniyor.
Çocuklarını doğayla iç içe bir ortamda büyütmek isteyen Sinem Kobal, sonunda eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu taşınmaya ikna etti.
Ünlü çift şimdilerde Şile taraflarından ev bakıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre çiftin, gönüllerinde yatan ise kendine ait büyük bir bahçesi de olan, orman içinde iki katlı bir çiftlik evi...