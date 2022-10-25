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Haberler Magazin Kaan Yıldırım'ın yeni işi belli oldu!

Kaan Yıldırım'ın yeni işi belli oldu!

Şimdilerde meslektaşı Pınar Deniz ile olan birlikteliğiyle dikkat çeken Kaan Yıldırım, son olarak yeni işiyle konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncu, parasını sürpriz bir işe yatırdı. İşte Kaan Yıldırım'ın yatırım yaptığı yeni işi...

25.10.2022, 09:54 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022, 09:54

Ünlü şarkıcı Hadise ile biten ilişkisinin ardından adı meslektaşı Hande Erçel ile anılan oyuncu Kaan Yıldırım'ın bu birlikteliği kısa sürmüştü.

Kaan Yıldırım’ın yeni işi belli oldu!

Kaan Yıldırım'ın gönlünü meslektaşı Pınar Deniz'e kaptırdığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yıldırım ve Deniz el ele katıldıkları konser ile aşklarını ilan etmişlerdi.

Kaan Yıldırım’ın yeni işi belli oldu!

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz son zamanların en dikkat çeken çiftlerinden olmayı başardı.

Kaan Yıldırım’ın yeni işi belli oldu!

Kaan Yıldırım parasını sürpriz bir işe yatırdı. İşte kendi işinin patronu olan Kaan Yıldırım'ın yeni işi...

Kaan Yıldırım’ın yeni işi belli oldu!

Oyunculuğunun yanı sıra yaşadığı aşklarla da gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım son olarak yeni işiyle konuşuldu.

Kaan Yıldırım’ın yeni işi belli oldu!

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, Kaan Yıldırım'ın yeni yatırımını köşesinden şu sözlerle duyurdu:

Kaan Yıldırım’ın yeni işi belli oldu!

Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım'ın yeni bir yatırım yaptığını öğrendim.

Kaan Yıldırım’ın yeni işi belli oldu!

Birçok meslektaşı gibi oyunculuktan kazandığı parayı eve yatıran ve 2019'da Bodrum'da 1 milyon dolara bir yazlık alan ünlü oyuncu, yine Bodrum'da bir yatırım yapmış. Ancak bu kez parasını, teknoloji şirketine yatırmış.

Kaan Yıldırım’ın yeni işi belli oldu!

Bir grup genç girişimcinin Bodrum'da kurduğu VR oyun şirketinin yatırımcısı olmuş. Şirket, VR gözlüğü takıp sanal ortamda enstrüman çalıp müzik yapmayı sağlayan bir oyun geliştirmiş.

Kaan Yıldırım’ın yeni işi belli oldu!

Bu oyunun reklamında oynayan fakat sonradan ön planda olmak istemeyen oyuncu, ünlü bir meslektaşından destek alacakmış. Londra'da pazarlama okuyan ve Prag'da bir süre mesleğini yapan Yıldırım, bu işte bir gelecek görmüş demek ki. Allah utandırmasın..

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