Halit Kıvanç’a veda!

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

İstanbul'da 18 Şubat 1925'te dünyaya gelen Kıvanç, ilk öğrenimini Fatih İlkokulu, orta ve lise eğitimini ise Pertevniyal Lisesi'nde aldı. Çalışkan bir öğrenci olan Kıvanç, öğrencilik yıllarında Akbaba ve Şut dergilerinde yazı yazmaya başladı.

Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Kıvanç, mezuniyetinden sonra 3 ay boyunca hakimlik yaptı. Kıvanç, 1944'ten itibaren İstanbul Ekspres, Son Saat, Tan, Milliyet, Yeni İstanbul, Tercüman ve Güneş gazetelerinde sekreter ve yazar olarak çalıştı.



Radyolarda 1956'dan sonra, televizyonlarda da 1969'dan sonra futbol maçları anlatan, magazin ve yarışma programları sunan Kıvanç, Milliyet ve Hürriyet başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde de yazarlığının yanı sıra yönetici olarak görev aldı. Halit Kıvanç, 1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı.



Haliç Kıvanç, Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele ile 17 yaşındayken röportaj yaparak tarihi bir başarıya imza attı. Kıvanç daha sonra bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı.