Halit Kıvanç’a veda!

Türk spor basınının efsane ismi Halit Kıvanç, önceki gün hayatını kaybetmişti. 97 yaşında aramızda ayrılan Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk spor basınının efsane ismi Halit Kıvanç, önceki gün hayatını kaybetmişti. 97 yaşında aramızda ayrılan Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Halit Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında bir tören ile anılıyor.
Halit Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Basın Şeref Kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi olan Halit Kıvanç, aynı zamanda Fenerbahçe yüksek Divan Kurulu üyesiydi.
Halit Kıvanç, FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker olarak adını tarihe yazdırmıştı.
HALİT KIVANÇ KİMDİR?
İstanbul'da 18 Şubat 1925'te dünyaya gelen Kıvanç, ilk öğrenimini Fatih İlkokulu, orta ve lise eğitimini ise Pertevniyal Lisesi'nde aldı. Çalışkan bir öğrenci olan Kıvanç, öğrencilik yıllarında Akbaba ve Şut dergilerinde yazı yazmaya başladı.
Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Kıvanç, mezuniyetinden sonra 3 ay boyunca hakimlik yaptı. Kıvanç, 1944'ten itibaren İstanbul Ekspres, Son Saat, Tan, Milliyet, Yeni İstanbul, Tercüman ve Güneş gazetelerinde sekreter ve yazar olarak çalıştı.
Radyolarda 1956'dan sonra, televizyonlarda da 1969'dan sonra futbol maçları anlatan, magazin ve yarışma programları sunan Kıvanç, Milliyet ve Hürriyet başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde de yazarlığının yanı sıra yönetici olarak görev aldı. Halit Kıvanç, 1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı.
Haliç Kıvanç, Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele ile 17 yaşındayken röportaj yaparak tarihi bir başarıya imza attı. Kıvanç daha sonra bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı.
TÜRK TELEVİZYONCULUĞUNDA İLKLERİN İSMİ
TRT Radyosuna 1955'te giren Kıvanç, bir açıklamasında "Konuşmaya başladım bu radyoda ve uzun yıllar bu radyoda hayatımı buldum." ifadesini kullanmıştı.
Kıvanç, Radyo Evi'nin değişmeyen evi olduğunu kaydederek, "İstanbul Radyosu benim hayatımda gerçek olarak ilk işim değil ilk sevgimdir. Hayatta ilk yaptığım güzel şey, İstanbul Radyosunda konuşmak. 'Abi düzgün konuşuyorsun. Sen niye radyoda konuşmuyorsun?' dediler, girdim." demişti.
Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda da birçok ilke imza attı, olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı.
Halit Kıvanç, FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker olarak da tarihe adını yazdırdı. Yaşamı boyunca 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyondan seyircilere nakletti.
Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları da sunan Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının da vazgeçilmez sunucusu oldu.
Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni aktaran Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Harbiye Cemil Topuzlu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda da çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.
1989'da yayına başlayan Susam Sokağı'nda da sunumlar yapan Halit Kıvanç, 1971'de yayınlanan "Maskeli Üçler" filminde de aktör olarak yer aldı.
Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu olarak da anılan Kıvanç, "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı. Kıvanç ayrıca "Halit Kıvanç'la Ustalar", "Mikrofonda Halit Kıvanç", "Futbol Bir Aşk" adlı programları sundu.