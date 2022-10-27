Nükhet Duru’dan tartışma yaratacak çıkış!

Nükhet Duru, defile öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Starlık sistemine karşı olduğunu ifade eden usta sanatçı, "Ben bu sisteme karşıyım. Herkesin herkese rahatlıkla ulaşabileceği bir dönemde starlık olayını bir kez daha gözden geçirmek lazım" şeklinde konuştu.