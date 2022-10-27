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Haberler Magazin Nükhet Duru'dan tartışma yaratacak çıkış!

Nükhet Duru'dan tartışma yaratacak çıkış!

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, önceki gün bir markanın yeni koleksiyon tanıtımına katıldı. Nükhet Duru, defilenin ardından tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...

27.10.2022, 12:27 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022, 12:28

Nükhet Duru geçen çarşamba önce bir hazır giyim markasının defilesine katıldı.

Nükhet Duru’dan tartışma yaratacak çıkış!

Nükhet Duru, defile öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Starlık sistemine karşı olduğunu ifade eden usta sanatçı, "Ben bu sisteme karşıyım. Herkesin herkese rahatlıkla ulaşabileceği bir dönemde starlık olayını bir kez daha gözden geçirmek lazım" şeklinde konuştu.

Nükhet Duru’dan tartışma yaratacak çıkış!

"NE OLUR BU TAYT OLAYINA 'DUR' DEYİN ARTIK"

Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyen Nükhet Duru, tartışma yaratacak şu açıklamaya imza attı:

Nükhet Duru’dan tartışma yaratacak çıkış!

"Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum.

Nükhet Duru’dan tartışma yaratacak çıkış!

Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz.

Nükhet Duru’dan tartışma yaratacak çıkış!

Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız."

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