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Haberler Magazin Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Umut Evirgen'den ilk paylaşım geldi

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Umut Evirgen'den ilk paylaşım geldi

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Serenay Sarıkaya ile bir dargın bir barışık olan ilişkisini sonlandıran işletmeci Umut Evirgen son olarak Farah Zeynep Abdullah ile anılmıştı. Bu iddiaların ardından Umut Evirgen'den ilk paylaşım geldi.

29.10.2022, 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022, 10:25

Son olarak oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz aylarda ünlü isimle yollarını ayırmıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Umut Evirgen’den ilk paylaşım geldi

Uzun süre birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten Sarıkaya, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Umut Evirgen’den ilk paylaşım geldi

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Ayrılığın ardından Umut Evirgen'in adı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin Emirgan'da bilinen bir mekanda buluştuğu haberleri gündem olurken; Abdullah ve Evirgen ne olduysa akşamında birbirini takipten çıkmıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Umut Evirgen’den ilk paylaşım geldi

KENDİ EVİNE GÖNDERDİ

Ünlü isimler, geçtiğimiz haftalarda da Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabah saatlerine kadar eğlenmişti. Farah Zeynep Abdullah'ı mekandan arkadaşının aracı ile kendi evine gönderen işletmeci, kendi aracı ile arkadan gitmişti.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Umut Evirgen’den ilk paylaşım geldi

"YAKIN ARKADAŞIZ"

Umut Evirgen'in arkadaşı, oyuncuyu Evirgen'in evine götürerek gazetecileri fark edince; ileri doğru sürmeye devam etmişti. Ardından eve giren Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen çifti "Yakın arkadaşız!" demişti.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Umut Evirgen’den ilk paylaşım geldi

UMUT EVİRGEN'DEN FARAH'LA İLK KARE

Tüm bunların ardından Umut Evirgen'den, Farah Zeynep Abdullah'la ilk paylaşım geldi. Önceki akşam yakın dostları Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü çifti, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin ile bir araya gelen Evirgen, bu anlarda çekilen fotoğrafı "İzleme komitesi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Masada Farah Zeynep Abdullah'ın da olması dikkatlerden kaçmadı.

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