Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Umut Evirgen’den ilk paylaşım geldi

UMUT EVİRGEN'DEN FARAH'LA İLK KARE



Tüm bunların ardından Umut Evirgen'den, Farah Zeynep Abdullah'la ilk paylaşım geldi. Önceki akşam yakın dostları Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü çifti, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin ile bir araya gelen Evirgen, bu anlarda çekilen fotoğrafı "İzleme komitesi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Masada Farah Zeynep Abdullah'ın da olması dikkatlerden kaçmadı.