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Haberler Magazin Barış Murat Yağcı'nın adı dolandırıcılığa karıştı

Barış Murat Yağcı'nın adı dolandırıcılığa karıştı

Manken ve oyuncu Barış Murat Yağcı geçtiğimiz aylarda bir yarışma programına katıldı. Ünlü isim programda yarıştığı süreçte bir sosyal medya kullanıcısı Barış Murat Yağcı'nın adını kullanarak yardım kampayası başlattı ve binlerce liralık vurgun yaptı.

29.10.2022, 17:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022, 17:31

Ünlü oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda TV'de yayınlanan bir yarışma programına katıldı. Yarışmada bulunduğu süre içinde bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun adını kullanarak yardım kampanyası başlattı.

Barış Murat Yağcı’nın adı dolandırıcılığa karıştı

Kampanya kapsamında özel bir bankanın IBAN bilgileri paylaşılarak SMS kampanyasına destek için para istendi.

Barış Murat Yağcı’nın adı dolandırıcılığa karıştı

'Şampiyon Barış için destek olalım' gibi paylaşımlarla insanları manipüle eden kullanıcının bu paylaşımı binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda belirtilen IBAN'a kısa sürede binlerce lira transfer edildi.

Barış Murat Yağcı’nın adı dolandırıcılığa karıştı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce paylaşıma konu olan IBAN bilgileri inceleme altına alındı.

Barış Murat Yağcı’nın adı dolandırıcılığa karıştı

27 yaşındaki Tolga B. adına ait hesaptaki 'Şampiyon için', 'Şampiyon Ol' gibi açıklamalarla gönderilen paraların başka bankalara havale edilerek hesaptan çıkarıldığı tespit edildi.

Barış Murat Yağcı’nın adı dolandırıcılığa karıştı

Durum tutanak altına alınıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen Tolga B.'nin birden fazla sicil kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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