Başak Dizer’den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.
Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.
Hamileliği süresince paylaşımlarıyla dikkat çeken Başak Dizer doğumdan sonra ise oğlu ve eşi ile soluğu tatilde almıştı.
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.
Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.
Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin yüzü ilk kez böyle görüntülenmişti.
6 aylık olan Kurt Efe bebeğin yeni karesini annesi Başak Dizer paylaştı.
Ünlü çift şu sıralar Bodrum'da sonbahar tatilinde...
Başak Dizer oğlunun fotoğrafını paylaştı, yüzünü göstermedi...
Bodrum'a giden çiftten Başak Dizer, oğlunun bu fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı