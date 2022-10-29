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Haberler Magazin Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer 2016 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Nisan ayında ise oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde Bodrum'da tatilde olan çiftten Başak Dizer, 6 aylık oğlunun fotoğrfaını sosyal medya hesabından paylaştı.

29.10.2022, 15:04 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022, 15:04

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Başak Dizer’den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

Başak Dizer’den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Hamileliği süresince paylaşımlarıyla dikkat çeken Başak Dizer doğumdan sonra ise oğlu ve eşi ile soluğu tatilde almıştı.

Başak Dizer’den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.

Başak Dizer’den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

Başak Dizer’den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin yüzü ilk kez böyle görüntülenmişti.

Başak Dizer’den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

6 aylık olan Kurt Efe bebeğin yeni karesini annesi Başak Dizer paylaştı.

Başak Dizer’den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Ünlü çift şu sıralar Bodrum'da sonbahar tatilinde...

Başak Dizer’den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Başak Dizer oğlunun fotoğrafını paylaştı, yüzünü göstermedi...

Başak Dizer’den oğlu Kurt Efe ile paylaşım

Bodrum'a giden çiftten Başak Dizer, oğlunun bu fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı

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