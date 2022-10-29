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Sevenlerini korkutmuştu! Necati Şaşmaz'dan haber geldi

Bir dönem yayınlanan'Kurtlar Vadisi' dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'dan geçtiğimiz gün sevenlerini korkutan haber gelmiş ve 50 yaşındaki oyuncunun anjiyo olduğu öğrenilmişti. Necati Şaşmaz'dan şimdi ise güzel haber geldi.

29.10.2022, 12:09 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022, 12:10

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Sevenlerini korkutmuştu! Necati Şaşmaz’dan haber geldi

Karaktere hayat veren Necati Şaşmaz'dan hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.

Sevenlerini korkutmuştu! Necati Şaşmaz’dan haber geldi

Şaşmaz'ın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 50 yaşındaki oyuncunun anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtildi.

Sevenlerini korkutmuştu! Necati Şaşmaz’dan haber geldi

Büyük bir hayran kitlesi olan başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'ın hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini korkuttu.

Sevenlerini korkutmuştu! Necati Şaşmaz’dan haber geldi

Anjiyo olan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sevenlerini korkutmuştu! Necati Şaşmaz’dan haber geldi

AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şaşmaz, "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler.

Sevenlerini korkutmuştu! Necati Şaşmaz’dan haber geldi

Geçmiş oldu. İşimizin başındayız" dedi.

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