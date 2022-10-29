Sevenlerini korkutmuştu! Necati Şaşmaz’dan haber geldi

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, geniş bir hayran kitlesine sahip.
Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, geniş bir hayran kitlesine sahip.
Karaktere hayat veren Necati Şaşmaz'dan hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.
Şaşmaz'ın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 50 yaşındaki oyuncunun anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtildi.
Büyük bir hayran kitlesi olan başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'ın hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini korkuttu.
Anjiyo olan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şaşmaz, "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler.