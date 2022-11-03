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Menajeri Ajda Pekkan'ın son sağlık durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün evinde düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmış ve kalça kemiğinde oluşan çatlaklar sebebiyle de apar topar ameliyata alınmıştı. Menajeri ünlü şarkıcının son sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu...

03.11.2022, 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022, 10:25

Son dönemlerde verdiği konserler ve yaptığı danslarla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a adeta nazar değdi. Dün gelen haber Ajda Pekkan'ın hayranlarını korkuttu.

Menajeri Ajda Pekkan’ın son sağlık durumunu açıkladı

Türk müziğinin 'Süper Star'ı 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde düştü ve kalça kemiğini kırdı. Hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı.

Menajeri Ajda Pekkan’ın son sağlık durumunu açıkladı

Ünlü sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurmuştu.

Menajeri Ajda Pekkan’ın son sağlık durumunu açıkladı

Menajer Oğuz Arınmış, şimdi ise Ajda Pekkan'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Menajeri Ajda Pekkan’ın son sağlık durumunu açıkladı

Sabah Gazetesi'ne konuşan Oğuz Arınmış:

" Ajda Hanım gece yarısı tansiyon sorunu yaşamış. Dengesini kaybedip yere düşmüş.

Menajeri Ajda Pekkan’ın son sağlık durumunu açıkladı

Ameliyat 7 saat sürdü ve çok şükür başarılı geçti.

Menajeri Ajda Pekkan’ın son sağlık durumunu açıkladı

Sağlık durumu iyi… Bir süre dinlendikten sonra kısmetse sahnelere geri döneceğiz.

Menajeri Ajda Pekkan’ın son sağlık durumunu açıkladı

Ancak kalçasındaki çatlak nedeniyle kasım ayı konserlerini üzülerek iptal etmek zorunda kaldık." dedi.

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