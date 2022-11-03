Menajeri Ajda Pekkan’ın son sağlık durumunu açıkladı

Son dönemlerde verdiği konserler ve yaptığı danslarla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a adeta nazar değdi. Dün gelen haber Ajda Pekkan'ın hayranlarını korkuttu.
Son dönemlerde verdiği konserler ve yaptığı danslarla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a adeta nazar değdi. Dün gelen haber Ajda Pekkan'ın hayranlarını korkuttu.
Türk müziğinin 'Süper Star'ı 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde düştü ve kalça kemiğini kırdı. Hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı.
Ünlü sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurmuştu.
Menajer Oğuz Arınmış, şimdi ise Ajda Pekkan'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Sabah Gazetesi'ne konuşan Oğuz Arınmış:
" Ajda Hanım gece yarısı tansiyon sorunu yaşamış. Dengesini kaybedip yere düşmüş.
Ameliyat 7 saat sürdü ve çok şükür başarılı geçti.
Sağlık durumu iyi… Bir süre dinlendikten sonra kısmetse sahnelere geri döneceğiz.
Ancak kalçasındaki çatlak nedeniyle kasım ayı konserlerini üzülerek iptal etmek zorunda kaldık." dedi.