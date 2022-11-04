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Haberler Magazin Gerçek ortaya çıktı! Hadise şoka girdi

Gerçek ortaya çıktı! Hadise şoka girdi

İşletmeci Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı Hadise 5 aylık evliliklerini geçtiğimiz ay bitirmişti. Mehmet Dinçerler'in boşanmanın ardından ünlü şarkıcıya evlilik teklifi ederken aldığı ve 3 milyon TL olduğu söylenilen yüzüğü geri istemesi de oldukça dikkat çekmişti. Şimdi ise o yüzük hakkında magazin gündemine bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İşte konuya ilişkin detaylar...

04.11.2022, 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022, 11:30

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aşk yaşadığı geçen yılın temmuz ayında ortaya çıkmıştı. Bu yılın nisan ayında da evlendiler. Yani tanışmaları ile evlenmeleri arasındaki süre 1 yıl bile değil.

Gerçek ortaya çıktı! Hadise şoka girdi

BOŞANMA DAVASINI HADİSE AÇTI

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Çok konuşulan ilişkileri, 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.

Gerçek ortaya çıktı! Hadise şoka girdi

MADDİ VE MANEVİ TALEPTE BULUNMADI

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları, boşanma davası için bir araya gelmişti. Ünlü şarkıcı, boşanma için Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadığı öğrenilmişti.

Gerçek ortaya çıktı! Hadise şoka girdi

3 MİLYONLUK YÜZÜK OLAY OLMUŞTU

Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.

Gerçek ortaya çıktı! Hadise şoka girdi

MÜCEVHERLERİ GERİ İSTEMİŞTİ

"Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek istediğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" açıklamasını yapan iş insanının, boşanma kararı sonrası mücevherleri geri istediği iddiası şaşkınlık yaratmıştı.

Gerçek ortaya çıktı! Hadise şoka girdi

MÜCEVHERLERİN TOPLAM DEĞER...

Mehmet Dinçlerler'in evlilik teklifi sırasında Hadise'ye hediye ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğün yanı sıra düğünde takılan mücevherler ise şöyleydi: Dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane beşibiryerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler.

Gerçek ortaya çıktı! Hadise şoka girdi

YÜKLÜ MÜKTARDA BORÇ!

Hadise, düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında Mehmet Dinçlerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saymıştı. Tüm bunların ardından 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, çok konuşulan yüzüğünün replika olduğu ortaya çıktı.

Gerçek ortaya çıktı! Hadise şoka girdi

YÜZÜK REPLİKA ÇIKTI

Posta'nın haberine göre; Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke oldu. Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.

Gerçek ortaya çıktı! Hadise şoka girdi

YÜZÜKLE BASKI İDDİASI

Dinçerler'in evli oldukları dönemde Hadise'ye, "3 milyon TL'lik yüzük takıyorsun, dikkat et" diyerek, baskı yaptığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

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