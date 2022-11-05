Hazal Kaya eski ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar açıklandı

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Ev sahibinin tadilata yanaşmaması üzerine kira sözleşmesi feshedildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatıldı ve dava açıldı. Mahkeme bugün konuyla ilgili karar verdi.