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Hazal Kaya eski ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar açıklandı

İkinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın eski ev sahibiyle olan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Hazal Kaya, Göktürk'te kiraladığı evde sıkıntı yaşaması nedeniyle kira sözleşmesini feshetmiş ve dava açmıştı. O davada karar varıldı. İşte konuya ilişkin detaylar...

05.11.2022, 10:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022, 10:11

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucağına almak için gün sayıyor.

Hazal Kaya eski ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar açıklandı

İkinci kez anne olacak Hazal Kaya, bugün mahkemeden güzel bir haber aldı.

Hazal Kaya eski ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar açıklandı

Ünlü oyuncu Göktürk'te kiraladığı evde ağır küf kokusu aldı ve bu durumu ev sahibine bildirerek evin tadilata alınmasını istedi.

Hazal Kaya eski ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar açıklandı

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Ev sahibinin tadilata yanaşmaması üzerine kira sözleşmesi feshedildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatıldı ve dava açıldı. Mahkeme bugün konuyla ilgili karar verdi.

Hazal Kaya eski ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar açıklandı

7 AYLIK KİRA BEDELİNİN İADESİ KARARI ÇIKTI

Hazal Kaya'nın avukatı Nail Gönenli'nin yürüttüğü dava kapsamında alınan bilirkişi raporlarında taşınmazın izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olduğuna, buna bağlı küf kokularının bulunması nedeniyle kira ilişkisinin haklı sebeple feshinin hukuka uygun olması sebebiyle 7 aylık kira bedelinin iadesinin gerektiği kanaatine varıldı.

Hazal Kaya eski ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar açıklandı

EV SAHİBİ KARARA İTİRAZ ETTİ!

Yargılamanın sonunda Hazal Kaya'nın alacaklı olduğu kararına varıldı. Ev sahibi ise alınan bu karara itiraz etti.

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