Hazal Kaya eski ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar açıklandı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucağına almak için gün sayıyor.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucağına almak için gün sayıyor.
İkinci kez anne olacak Hazal Kaya, bugün mahkemeden güzel bir haber aldı.
Ünlü oyuncu Göktürk'te kiraladığı evde ağır küf kokusu aldı ve bu durumu ev sahibine bildirerek evin tadilata alınmasını istedi.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Ev sahibinin tadilata yanaşmaması üzerine kira sözleşmesi feshedildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatıldı ve dava açıldı. Mahkeme bugün konuyla ilgili karar verdi.
7 AYLIK KİRA BEDELİNİN İADESİ KARARI ÇIKTI
Hazal Kaya'nın avukatı Nail Gönenli'nin yürüttüğü dava kapsamında alınan bilirkişi raporlarında taşınmazın izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olduğuna, buna bağlı küf kokularının bulunması nedeniyle kira ilişkisinin haklı sebeple feshinin hukuka uygun olması sebebiyle 7 aylık kira bedelinin iadesinin gerektiği kanaatine varıldı.
EV SAHİBİ KARARA İTİRAZ ETTİ!
Yargılamanın sonunda Hazal Kaya'nın alacaklı olduğu kararına varıldı. Ev sahibi ise alınan bu karara itiraz etti.