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Haberler Magazin Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'e romantik doğum günü paylaşımı

Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'e romantik doğum günü paylaşımı

Şimdilerde meslektaşı Pınar Deniz ile olan birlikteliğiyle dikkat çeken Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutlayan Kaan Yıldırım'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

05.11.2022, 11:03 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022, 11:03

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bir mekanda sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.

Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı

Basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenen Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti, kutlama öncesi sorulara yanıt vermek için kameraların karşısına geçti.

Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı

"SÜRPRİZ YAPAMADILAR"

Çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden 'Sete gidiyorum' diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki 'Avukat Ceylin' gibi ince eleyip sık dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten" diyerek kahkaha attı.

Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı

İkili, Pınar Deniz'in yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl dilediklerini dile getirdi.

Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı

"HEP GÜLELİM SEVGİLİM"

Pınar Deniz, bugün 28 yaşına bastı.

Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı

Kaan Yıldırım, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı.

Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı

Yakışıklı oyuncu, Pınar Deniz ile yer aldığı romantik ve eğlenceli karelere şu notu düştü:

Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı

"Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim."

Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı

Bu paylaşıma binlerce beğeni geldi.

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