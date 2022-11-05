Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bir mekanda sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bir mekanda sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.
Basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenen Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti, kutlama öncesi sorulara yanıt vermek için kameraların karşısına geçti.
"SÜRPRİZ YAPAMADILAR"
Çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden 'Sete gidiyorum' diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki 'Avukat Ceylin' gibi ince eleyip sık dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten" diyerek kahkaha attı.
İkili, Pınar Deniz'in yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl dilediklerini dile getirdi.
"HEP GÜLELİM SEVGİLİM"
Pınar Deniz, bugün 28 yaşına bastı.
Kaan Yıldırım, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı.
Yakışıklı oyuncu, Pınar Deniz ile yer aldığı romantik ve eğlenceli karelere şu notu düştü:
"Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim."
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