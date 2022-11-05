Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e romantik doğum günü paylaşımı

"SÜRPRİZ YAPAMADILAR"

Çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden 'Sete gidiyorum' diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki 'Avukat Ceylin' gibi ince eleyip sık dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten" diyerek kahkaha attı.