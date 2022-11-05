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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden üzen haber! İkinci kez...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden üzen haber! İkinci kez...

Şimdilerde tüm vakitlerini oğulları Kurt Efe'ye ayıran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile ünlü modacı Başak Dizer'den sevenlerini üzen haber geldi. Ünlü çift, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

05.11.2022, 17:01 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022, 17:02

Nisan ayında oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den üzücü haber geldi. Oğlu Kurt Efe doğduktan sonra yaşamlarını Bodrum'da sürdürmeye karar veren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti koronavirüse yakalandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden üzen haber! İkinci kez...

KARANTİNAYA GİRDİLER

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı. Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ Ailesi'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden üzen haber! İkinci kez...

Kıvanç Tatlıtuğ'un, iki projesinin olduğu lansman gecesine de bu nedenle katılamadığı bildirildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden üzen haber! İkinci kez...

GEÇEN SENE KORONAYI YENMİŞTİ

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz sene öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden üzen haber! İkinci kez...

O dönem hastalığıyla ilgili konuşan Tatlıtuğ, "Koronavirüs ile zatürre birbirinden çok ayırt edilemediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden üzen haber! İkinci kez...

Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti" demişti.

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