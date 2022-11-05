Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden üzen haber! İkinci kez...

O dönem hastalığıyla ilgili konuşan Tatlıtuğ, "Koronavirüs ile zatürre birbirinden çok ayırt edilemediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti.